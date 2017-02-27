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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5053505450555056>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 214
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
21%
46
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:30

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:58

  Ser Fil написав:А по всей будет и 35, но попизже :mrgreen: ... :mrgreen:
Адам Смит @_Smithchenko
Уважаемые люди всерьез начали обсуждать планы спасения бюджета:
1) эмиссия НБУ или
2)"мораторий" (дефолт) по ОВГЗ
Цена вопроса ₴120 млрд.
1: +1/4 к ден.базе (+7 грн к курсу)
2: невозможность занимать в обозримом будущем. Но бюдж.проблемы останутся -> эмиссия НБУ, но постепенная

Понятно, что остановятся на эмиссии. НБУ заявляет, что он как бы против, но, думаю, этим он стремится исключительно снять с себя ответственность.
31.03 НБУ снял ограничения на покупку себе ОВГЗ, так что шлюз открыт, осталось пустить воду.
Т.е. массированная эмиссия - неизбежна!

Лол, настолько неприкрытая обработка оленей, что аж смешно :) Ну, это хоть придаст моральных сил и надежду баксодержателям, хоть и ложную :) А по сути, решение же понятно и уже озвучено - будет слит транш от МВФ на покрытие дефицита бюджета + выпустят ОВГЗ. С этой целью, конечно, есть смысл загнать курс по-выше, чтобы дороже слить транш, но это многие понимают и могут не повестись на это. А какой эффект для гривны окажет слив транша + изьятие гривневой ликвидности через размещение ОВГЗ - вопрос риторический :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Одесса
Держат зубами продажу 27.20, при том, что кол-во продам больше чем куплю на 50%
Captain Obvious
 
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Ранок. Вікно. 27,15 / 27,40
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто там переживал за 006-го,уже работает,всё нормально.

В выходные видимо не работает,везде сокращения,проявите снисходительность.

По курсу лёгкий крен вниз?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:31

телефон

27.05-27.12/27.20-27.25
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:35

  somilitark написав:
По курсу лёгкий крен вниз?


Очень похоже на то. Лично я совсем даже не против!
В конце недели заканчивается годичный гривневый депозит - нужно успеть вскочить в последний вагон. Надеюсь, будем болтаться в диапазоне 26.80 - 27.20...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:37

  Anadonta написав:
  somilitark написав:
По курсу лёгкий крен вниз?


Очень похоже на то. Лично я совсем даже не против!
В конце недели заканчивается годичный гривневый депозит - нужно успеть вскочить в последний вагон. Надеюсь, будем болтаться в диапазоне 26.80 - 27.20...

О, опять "последние вагоны" пошли)) Кстати, где там предыдущий сажатель в "последние вагоны уходящей осени по 28.20", который месяц назад обещал нам на сейчас 30? Сбил конкурентов на слив и успокоился уже?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:41

  somilitark написав:
  Qwerty написав:І це правда:я такої засушливої весни без снігу і без дощу не пригадую! Як кажуть біда не ходить одна! Тому прогнози поки не втішні! Озимий ріпак, який в останній час приносив валюту, в дуже поганому стані!

Странно,когда я говорил из своих каналов и наблюдений,что с августа толком нет осадков и влаги и ситуация очень тревожная,то один ваш брат близнец Кверти кричал,что я ничего не понимаю,влаги более чем достаточно,занимайтесь своими делами,у нас дожди идут и всё будет хорошо,не крутите мне мозги по пустякам ))

З августа???!!! Тобто зараз має значення, що було ВІСІМ місяців назад???!!! Я розумію, що таке некомпетентність, але ж не до такої міри! Вольдемар, розуйте очі і плямкаючи губами прочитайте написане мною!!! Ще раз напишу - «я такої засушливої ВЕСНИ не пам’ятаю»... Серпень минулого року це літо минулого року і воно до весни нинішнього року немає зовсім ніякого відношення!!! І якщо у серпні минулого року йшли дощі і вам це писали, то ті дощі дали змогу добре відсіятися озимими зерновими і озимим ріпаком, але технологія вирощування як озимих культур так і посів весняних культур потребує вологи і у ВЕСНЯНИЙ період і якщо ви Вольдемар в серпні минулого року знали, що буде через 8 місяців, то це просто супер, бо у випадку з курсом долара ви тоді писали, що 25 гривень за долар буде не раніше ніж через 10 років і гривня наше всьо!!! Тепер ви вже передумали і кричите шо рятуйся, хто може!!! Добре, коли можеш писати, що хочеш і коли хочеш і воно зовсім не впливає на фінансовий стан! І погано, коли пишеш на теми в яких абсолютно нічого не розумієш!!!
А станом на сьогодні дощів немає і ситуація ще більш погіршилася! Навіть незважаючи на те, що 8 місяців назад хтось щось казав!!! Цікаво той хтось зможе впізнати озимий ріпак?! І відрізнити озиму пшеницю від жита... Може ще щось підкаже нам нерозумним... В стилі «я ж казав!»...
Qwerty
 
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