Qwerty написав:Крайнє рідко тут чуєш такі розумні слова! А то комусь про рукавички не подобається, комусь про маски, комусь про тести, які я не захотів купувати! Золото трішки скорегувалося до 1680 доларів за унцію! Але це перед стрибком на 1750!
2100 в течение полугода - практически решенный вопрос. Интересно, сходим ли на 3000.
Але прошу трохи більше поваги до української мови. Крайнє)
Як я точно спрогнозував стрибок на 1750... Приємно, коли бачиш тенденцію, і головне вона тебе влаштовує! Буде і 2100, буде і 3000, особливо, виходячи з ситуації у світі... А те слово мені подобається... І я його, як і інші прикольні слова вживаю не через неповагу до мови, я ж не костя юрист, а щоб виказати своє ставлення до того з ким спілкуюся! І ми не на мовному форумі, а на фінансовому!!! Папрашу заценіть стрибок на 1750, про який я був написав! І якщо цікавить моя особиста точка зору, то вказувати комусь в повазі чи неповазі до мови на форумі, де, хто і як хоче так і пише, якось неправильно... Або всім, коль ви таку собі роль вибрали або нікому! Як сказав президент про вчителів з он-лайн уроків - всі ми люди і всі помиляємося і нєфіг комусь умнічати! Я з ним згоден на всі 100!
Очень похоже на то. Лично я совсем даже не против! В конце недели заканчивается годичный гривневый депозит - нужно успеть вскочить в последний вагон. Надеюсь, будем болтаться в диапазоне 26.80 - 27.20...
Успевшим вскочить в последний вагон по 27.00, самый последний-препоследний вагон по 26.00 в подарок!
(Для вскочивших в самый последний- препоследний вагон по 26.0 заготовлены супер-последние вагоны, вот мамой клянемся)
У багатьох європейських країнах ціни на електроенергію на 13 квітня стали від'ємними.
Про це свідчать дані європейської енергетичної біржі Nord Pool (об'єднує 13 ринків в Європі, переважно в північній частині) та дані угорської енергетичної біржі HUPH щодо цін на добу наперед.
Так, за даними Nord Poll, середньодобова ціна на електроенергію у Франції, Німеччині, Нідерландах та Бельгії 13 квітня буде від'ємною. Таку саму динаміку демонструють східноєвропейські країни. Зокрема, від'ємні ціни на 13 квітня встановлені в Чехії та Словаччині, що є нетиповим для робочих днів. https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/13/659286/