Додано: Пон 13 кві, 2020 11:56

Навуходоносор написав: Qwerty написав: Крайнє рідко тут чуєш такі розумні слова! А то комусь про рукавички не подобається, комусь про маски, комусь про тести, які я не захотів купувати! Золото трішки скорегувалося до 1680 доларів за унцію! Але це перед стрибком на 1750! Крайнє рідко тут чуєш такі розумні слова! А то комусь про рукавички не подобається, комусь про маски, комусь про тести, які я не захотів купувати! Золото трішки скорегувалося до 1680 доларів за унцію! Але це перед стрибком на 1750!

2100 в течение полугода - практически решенный вопрос. Интересно, сходим ли на 3000.



Але прошу трохи більше поваги до української мови.

Крайнє) 2100 в течение полугода - практически решенный вопрос. Интересно, сходим ли на 3000.Але прошу трохи більше поваги до української мови.Крайнє)

Як я точно спрогнозував стрибок на 1750... Приємно, коли бачиш тенденцію, і головне вона тебе влаштовує! Буде і 2100, буде і 3000, особливо, виходячи з ситуації у світі...А те слово мені подобається... І я його, як і інші прикольні слова вживаю не через неповагу до мови, я ж не костя юрист, а щоб виказати своє ставлення до того з ким спілкуюся! І ми не на мовному форумі, а на фінансовому!!! Папрашу заценіть стрибок на 1750, про який я був написав! І якщо цікавить моя особиста точка зору, то вказувати комусь в повазі чи неповазі до мови на форумі, де, хто і як хоче так і пише, якось неправильно... Або всім, коль ви таку собі роль вибрали або нікому! Як сказав президент про вчителів з он-лайн уроків - всі ми люди і всі помиляємося і нєфіг комусь умнічати! Я з ним згоден на всі 100!