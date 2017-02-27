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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50545055505650575058>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 215
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
47
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:56

  Навуходоносор написав:
  Qwerty написав:Крайнє рідко тут чуєш такі розумні слова! А то комусь про рукавички не подобається, комусь про маски, комусь про тести, які я не захотів купувати! Золото трішки скорегувалося до 1680 доларів за унцію! Але це перед стрибком на 1750!

2100 в течение полугода - практически решенный вопрос. Интересно, сходим ли на 3000.

Але прошу трохи більше поваги до української мови.
Крайнє)

Як я точно спрогнозував стрибок на 1750... Приємно, коли бачиш тенденцію, і головне вона тебе влаштовує! Буде і 2100, буде і 3000, особливо, виходячи з ситуації у світі...
А те слово мені подобається... І я його, як і інші прикольні слова вживаю не через неповагу до мови, я ж не костя юрист, а щоб виказати своє ставлення до того з ким спілкуюся! І ми не на мовному форумі, а на фінансовому!!! Папрашу заценіть стрибок на 1750, про який я був написав! І якщо цікавить моя особиста точка зору, то вказувати комусь в повазі чи неповазі до мови на форумі, де, хто і як хоче так і пише, якось неправильно... Або всім, коль ви таку собі роль вибрали або нікому! Як сказав президент про вчителів з он-лайн уроків - всі ми люди і всі помиляємося і нєфіг комусь умнічати! Я з ним згоден на всі 100!
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МБ 27.02
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:00

  Captain Obvious написав:Что межбанк?

Падаємо... Всі готуються до Великодня!
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:05

  сірий написав:МБ 27.02
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26.99
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:08

  Anadonta написав:
  somilitark написав:
По курсу лёгкий крен вниз?


Очень похоже на то. Лично я совсем даже не против!
В конце недели заканчивается годичный гривневый депозит - нужно успеть вскочить в последний вагон. Надеюсь, будем болтаться в диапазоне 26.80 - 27.20...



Успевшим вскочить в последний вагон по 27.00, самый последний-препоследний вагон по 26.00 в подарок!

(Для вскочивших в самый последний- препоследний вагон по 26.0 заготовлены супер-последние вагоны, вот мамой клянемся)
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:08

В Європі рекордний обвал цін на електроенергію

У багатьох європейських країнах ціни на електроенергію на 13 квітня стали від'ємними.

Про це свідчать дані європейської енергетичної біржі Nord Pool (об'єднує 13 ринків в Європі, переважно в північній частині) та дані угорської енергетичної біржі HUPH щодо цін на добу наперед.

Так, за даними Nord Poll, середньодобова ціна на електроенергію у Франції, Німеччині, Нідерландах та Бельгії 13 квітня буде від'ємною.
Таку саму динаміку демонструють східноєвропейські країни. Зокрема, від'ємні ціни на 13 квітня встановлені в Чехії та Словаччині, що є нетиповим для робочих днів.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/13/659286/
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  сірий написав:МБ 27.02
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Та не спешите !
Представление начнется в 14 часов , там и посмотрим кого запускать.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:21

холява

а что будет в 14:00 ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:24

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  zzzzzz написав:холява

а что будет в 14:00 ?



Так заседание рады инопланетян .

... забыл добавить , а потом жаркая встреча в 17 часов среди своих
Востаннє редагувалось холява в Пон 13 кві, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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