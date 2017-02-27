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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5055505650575058>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 215
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
47
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.04.2020......................27,0596
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. После традиционного утреннего кофе решили идти вниз. За 45 минут опустились на 8 копеек, после чего надолго остановились. Незадолго до 12 опустились еще на копейку. Судя по графику, торги проходят спокойно, без резких скачков, спред узкий и ровный.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Анализ анализа ликвидности в следующем номере.

В четверг объем торгов на МБ резко снизился с 526 до 395.3 млн. Обороты скромные, но чистые. При таком общем снижении оборотов объемы клиентских заявок остались примерно на том же уровне. Спрос и предложение клиентов уравновесились.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:29

Интересно, нбу будет 27 держать?
Electron
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:34

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.04.2020......................27,0596
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. После традиционного утреннего кофе решили идти вниз. За 45 минут опустились на 8 копеек, после чего надолго остановились. Незадолго до 12 опустились еще на копейку. Судя по графику, торги проходят спокойно, без резких скачков, спред узкий и ровный.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Анализ анализа ликвидности в следующем номере.

В четверг объем торгов на МБ резко снизился с 526 до 395.3 млн. Обороты скромные, но чистые. При таком общем снижении оборотов объемы клиентских заявок остались примерно на том же уровне. Спрос и предложение клиентов уравновесились.



Я Вас очень Уважаю !
Информация -БЕСЦЕННА !

Есть немного людей , которые любезно ,предоставляют бесплатно , полезную информацию .
Вот если бы еще писали под кого (какой банк , кроме СИТИ )проваливают доллар перед грандиозными событиями !

Люди(близкие к инопланетянам ) могут ведь агитировать за 26,3 ,хотя хотели 28 .
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На торгах по доллару предложение превышает спрос, что приводит к снижению котировок к цели в 27 гривен за доллар. Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,0596 гривен за доллар.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Вот если бы еще писали под кого (какой банк , кроме СИТИ )проваливают доллар перед грандиозными событиями !

Увы, я не обладаю инсайдом даже с МБ, не говоря уже об операциях миллионов клиентов, которые дают своим банкам поручения продать или купить валюту.
Я всего лишь собираю информацию с нескольких общедоступных источников, подавая ее в краткой форме, которая кажется мне удобной для быстрой общей оценки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 27.00-27.25
витя
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:55

  Сибарит написав:
  холява написав:Вот если бы еще писали под кого (какой банк , кроме СИТИ )проваливают доллар перед грандиозными событиями !

Увы, я не обладаю инсайдом даже с МБ, не говоря уже об операциях миллионов клиентов, которые дают своим банкам поручения продать или купить валюту.
Я всего лишь собираю информацию с нескольких общедоступных источников, подавая ее в краткой форме, которая кажется мне удобной для быстрой общей оценки.



Вы Умка !
И без Вашего скромного участия , было бы все не информативно !
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:15

  холява написав:Вот если бы еще писали под кого (какой банк , кроме СИТИ )проваливают доллар перед грандиозными событиями !

Я все пытаюсь добиться от этих читателей страны.уа, каким же именно образом кто-то умышленно что-то может "провалить"?) "Провал" идет исключительно из-за того, что олигархи закончили загон и стали заводить бакс по выгодному курсу, что добавило предложения. Но читателям везде видиться заговор Сороса и Ко) Вот мне интересно, а достаточно ли у них сообразительности, чтобы аргументировать свою позицию и объяснить кто и какими механизмами "проваливает" курс под кого-то и почему этим "проваленным" курсом сможет воспользоваться только этот кто-то, а не все желающие? :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:19

НБУ таки вышел и по 27 купил 50 млн.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:21

  Alex2006 написав:
  холява написав:Вот если бы еще писали под кого (какой банк , кроме СИТИ )проваливают доллар перед грандиозными событиями !

Я все пытаюсь добиться от этих читателей страны.уа, каким же именно образом кто-то умышленно что-то может "провалить"?) "Провал" идет исключительно из-за того, что олигархи закончили загон и стали заводить бакс по выгодному курсу, что добавило предложения. Но читателям везде видиться заговор Сороса и Ко) Вот мне интересно, а достаточно ли у них сообразительности, чтобы аргументировать свою позицию и объяснить кто и какими механизмами "проваливает" курс под кого-то и почему этим "проваленным" курсом сможет воспользоваться только этот кто-то, а не все желающие? :)


Эти же читатели в упор не видят пустые улицы и закрытые магазины и не делают причино-следственные связи, что это всё приводит к снижению импорта и соответственно давлению на курс. И что курс - это не отражение экономики, а внезапно (!) баланс спроса и предложения.
Vert
 
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