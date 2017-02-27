Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 13.04.2020......................27,0596 Гривна укрепилась на 15 копеек. Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. После традиционного утреннего кофе решили идти вниз. За 45 минут опустились на 8 копеек, после чего надолго остановились. Незадолго до 12 опустились еще на копейку. Судя по графику, торги проходят спокойно, без резких скачков, спред узкий и ровный. НБУ в пятницу на рынок не выходил. Анализ анализа ликвидности в следующем номере.
В четверг объем торгов на МБ резко снизился с 526 до 395.3 млн. Обороты скромные, но чистые. При таком общем снижении оборотов объемы клиентских заявок остались примерно на том же уровне. Спрос и предложение клиентов уравновесились.
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 13.04.2020......................27,0596 Гривна укрепилась на 15 копеек. Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. После традиционного утреннего кофе решили идти вниз. За 45 минут опустились на 8 копеек, после чего надолго остановились. Незадолго до 12 опустились еще на копейку. Судя по графику, торги проходят спокойно, без резких скачков, спред узкий и ровный. НБУ в пятницу на рынок не выходил. Анализ анализа ликвидности в следующем номере.
В четверг объем торгов на МБ резко снизился с 526 до 395.3 млн. Обороты скромные, но чистые. При таком общем снижении оборотов объемы клиентских заявок остались примерно на том же уровне. Спрос и предложение клиентов уравновесились.
Я Вас очень Уважаю ! Информация -БЕСЦЕННА !
Есть немного людей , которые любезно ,предоставляют бесплатно , полезную информацию . Вот если бы еще писали под кого (какой банк , кроме СИТИ )проваливают доллар перед грандиозными событиями !
Люди(близкие к инопланетянам ) могут ведь агитировать за 26,3 ,хотя хотели 28 . С Уважением.
холява написав:Вот если бы еще писали под кого (какой банк , кроме СИТИ )проваливают доллар перед грандиозными событиями !
Увы, я не обладаю инсайдом даже с МБ, не говоря уже об операциях миллионов клиентов, которые дают своим банкам поручения продать или купить валюту. Я всего лишь собираю информацию с нескольких общедоступных источников, подавая ее в краткой форме, которая кажется мне удобной для быстрой общей оценки.
холява написав:Вот если бы еще писали под кого (какой банк , кроме СИТИ )проваливают доллар перед грандиозными событиями !
Увы, я не обладаю инсайдом даже с МБ, не говоря уже об операциях миллионов клиентов, которые дают своим банкам поручения продать или купить валюту. Я всего лишь собираю информацию с нескольких общедоступных источников, подавая ее в краткой форме, которая кажется мне удобной для быстрой общей оценки.
Вы Умка ! И без Вашего скромного участия , было бы все не информативно ! С Уважением.
холява написав:Вот если бы еще писали под кого (какой банк , кроме СИТИ )проваливают доллар перед грандиозными событиями !
Я все пытаюсь добиться от этих читателей страны.уа, каким же именно образом кто-то умышленно что-то может "провалить"?) "Провал" идет исключительно из-за того, что олигархи закончили загон и стали заводить бакс по выгодному курсу, что добавило предложения. Но читателям везде видиться заговор Сороса и Ко) Вот мне интересно, а достаточно ли у них сообразительности, чтобы аргументировать свою позицию и объяснить кто и какими механизмами "проваливает" курс под кого-то и почему этим "проваленным" курсом сможет воспользоваться только этот кто-то, а не все желающие?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
холява написав:Вот если бы еще писали под кого (какой банк , кроме СИТИ )проваливают доллар перед грандиозными событиями !
Я все пытаюсь добиться от этих читателей страны.уа, каким же именно образом кто-то умышленно что-то может "провалить"?) "Провал" идет исключительно из-за того, что олигархи закончили загон и стали заводить бакс по выгодному курсу, что добавило предложения. Но читателям везде видиться заговор Сороса и Ко) Вот мне интересно, а достаточно ли у них сообразительности, чтобы аргументировать свою позицию и объяснить кто и какими механизмами "проваливает" курс под кого-то и почему этим "проваленным" курсом сможет воспользоваться только этот кто-то, а не все желающие?
Эти же читатели в упор не видят пустые улицы и закрытые магазины и не делают причино-следственные связи, что это всё приводит к снижению импорта и соответственно давлению на курс. И что курс - это не отражение экономики, а внезапно (!) баланс спроса и предложения.