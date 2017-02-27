Alex2006
Дядя , Здравствуйте .
Речь идет о небольшой группе связанных людей одной общей идеей , вывернуть людей на деньги.
Мне так обидно , что большая часть депозитчиков так и не поняла перехода доллара с 24, 48 до 27....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:22
Alex2006
Дядя , Здравствуйте .
Речь идет о небольшой группе связанных людей одной общей идеей , вывернуть людей на деньги.
Мне так обидно , что большая часть депозитчиков так и не поняла перехода доллара с 24, 48 до 27....
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:30
Сорос - реаркарнація диявола, на якого можна списати всі негаразди і проколи.
Імпорт впав, бо в людей грошей тільки на жратву вистачає, а експорт ще не встиг впасти.
Долар почне зростати трохи папізжеє, коли експорт впаде, а кредити не вдасться повністю реструктуризувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:32
Ну это все абстрактные домыслы, вы скажите конкретно кто и каким способом "понижает" курс для кого-то конкретного и в чем его выгода? Покажу вам пример.
Небольшая группа олигархов уже вывернула людей на деньги, устроив загон. Процесс простой: придерживаем валютную выручку, рисуем рост (гоняя сделки между своими контрагентами), разгоняем панику про "дефолт" через своих ораторов, стрижем оленей и заводим выгодно выручку. При спуске курса уверяем всех, что это временно и скоро снова взлетиииим, чтобы сбить конкурентов на слив. Легкие деньги. А что в вашем случае? Кто и как это делает?
Так переход временный, чего переживать, кризис пройдет, паническая надбавка продолжит падать и все вернеться на круги своя.
Востаннє редагувалось Alex2006 в Пон 13 кві, 2020 13:35, всього редагувалось 2 разів.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Верховный суд рассмотрит иск на 1 млрд от семьи Суркисов к «ПриватБанку» 27 апреля. Бизнесмены хотят вернуть свои депозиты и быть признанными несвязанными с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 13 кві, 2020 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:34
ви йдете по вулиці а там бачите, лежить 10коп.,
піднімете чи ні?
от так і Соросу, чи буде він нагинатися зайвий раз, щоб підібрати пару копійок?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 кві, 2020 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:34
Вже майже місяць діє гривнеукріплюючий фактор про який ще не згадували.
Закриті пункти перепуску з ОРДЛО. Тамтешні пенсіонери, записані переселенцями, у більший частині ковертували гривню. Зараз гребля накопичує цю масу і коли (або якщо) пункти перепуску відкриють, то не слабкі шахтарськи пенсії з усіма індексаціями та "вовіними тисячами" за кілька місяців, давануть на валютний ринок!
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