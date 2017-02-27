Додано: Пон 13 кві, 2020 13:32

Верховный суд рассмотрит иск на 1 млрд от семьи Суркисов к «ПриватБанку» 27 апреля. Бизнесмены хотят вернуть свои депозиты и быть признанными несвязанными с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Востаннє редагувалось freeze в Пон 13 кві, 2020 13:34, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.