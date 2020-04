Додано: Пон 13 кві, 2020 13:34

lapay написав: Alex2006 написав: Я все пытаюсь добиться от этих читателей страны.уа, каким же именно образом кто-то умышленно что-то может "провалить"?) "Провал" идет исключительно из-за того, что олигархи закончили загон и стали заводить бакс по выгодному курсу, что добавило предложения. Но читателям везде видиться заговор Сороса и Ко) Вот мне интересно, а достаточно ли у них сообразительности, чтобы аргументировать свою позицию и объяснить кто и какими механизмами "проваливает" курс под кого-то и почему этим "проваленным" курсом сможет воспользоваться только этот кто-то, а не все желающие?

Сорос - реаркарнація диявола, на якого можна списати всі негаразди і проколи.

Імпорт впав, бо в людей грошей тільки на жратву вистачає, а експорт ще не встиг впасти.

Сорос - реаркарнація диявола, на якого можна списати всі негаразди і проколи.

Імпорт впав, бо в людей грошей тільки на жратву вистачає, а експорт ще не встиг впасти.

Долар почне зростати трохи папізжеє, коли експорт впаде, а кредити не вдасться повністю реструктуризувати.

ви йдете по вулиці а там бачите, лежить 10коп.,

піднімете чи ні?

ви йдете по вулиці а там бачите, лежить 10коп.,

піднімете чи ні?

от так і Соросу, чи буде він нагинатися зайвий раз, щоб підібрати пару копійок?

