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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50565057505850595060>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 215
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
47
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:22

Alex2006

Дядя , Здравствуйте .
Речь идет о небольшой группе связанных людей одной общей идеей , вывернуть людей на деньги.
Мне так обидно , что большая часть депозитчиков так и не поняла перехода доллара с 24, 48 до 27....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:22

27 на МБ зацементували?
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:30

  Alex2006 написав:Я все пытаюсь добиться от этих читателей страны.уа, каким же именно образом кто-то умышленно что-то может "провалить"?) "Провал" идет исключительно из-за того, что олигархи закончили загон и стали заводить бакс по выгодному курсу, что добавило предложения. Но читателям везде видиться заговор Сороса и Ко) Вот мне интересно, а достаточно ли у них сообразительности, чтобы аргументировать свою позицию и объяснить кто и какими механизмами "проваливает" курс под кого-то и почему этим "проваленным" курсом сможет воспользоваться только этот кто-то, а не все желающие? :)

Сорос - реаркарнація диявола, на якого можна списати всі негаразди і проколи.:)
Імпорт впав, бо в людей грошей тільки на жратву вистачає, а експорт ще не встиг впасти.
Долар почне зростати трохи папізжеє, коли експорт впаде, а кредити не вдасться повністю реструктуризувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:32

  холява написав:Alex2006

Дядя , Здравствуйте .
Речь идет о небольшой группе связанных людей одной общей идеей , вывернуть людей на деньги.

Ну это все абстрактные домыслы, вы скажите конкретно кто и каким способом "понижает" курс для кого-то конкретного и в чем его выгода? Покажу вам пример.
Небольшая группа олигархов уже вывернула людей на деньги, устроив загон. Процесс простой: придерживаем валютную выручку, рисуем рост (гоняя сделки между своими контрагентами), разгоняем панику про "дефолт" через своих ораторов, стрижем оленей и заводим выгодно выручку. При спуске курса уверяем всех, что это временно и скоро снова взлетиииим, чтобы сбить конкурентов на слив. Легкие деньги. А что в вашем случае? Кто и как это делает?

  холява написав:Мне так обидно , что большая часть депозитчиков так и не поняла перехода доллара с 24, 48 до 27....

Так переход временный, чего переживать, кризис пройдет, паническая надбавка продолжит падать и все вернеться на круги своя.
Востаннє редагувалось Alex2006 в Пон 13 кві, 2020 13:35, всього редагувалось 2 разів.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Верховный суд рассмотрит иск на 1 млрд от семьи Суркисов к «ПриватБанку» 27 апреля. Бизнесмены хотят вернуть свои депозиты и быть признанными несвязанными с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 13 кві, 2020 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:34

  lapay написав:
  Alex2006 написав:Я все пытаюсь добиться от этих читателей страны.уа, каким же именно образом кто-то умышленно что-то может "провалить"?) "Провал" идет исключительно из-за того, что олигархи закончили загон и стали заводить бакс по выгодному курсу, что добавило предложения. Но читателям везде видиться заговор Сороса и Ко) Вот мне интересно, а достаточно ли у них сообразительности, чтобы аргументировать свою позицию и объяснить кто и какими механизмами "проваливает" курс под кого-то и почему этим "проваленным" курсом сможет воспользоваться только этот кто-то, а не все желающие? :)

Сорос - реаркарнація диявола, на якого можна списати всі негаразди і проколи.:)
Імпорт впав, бо в людей грошей тільки на жратву вистачає, а експорт ще не встиг впасти.
Долар почне зростати трохи папізжеє, коли експорт впаде, а кредити не вдасться повністю реструктуризувати.

ви йдете по вулиці а там бачите, лежить 10коп.,
піднімете чи ні?
от так і Соросу, чи буде він нагинатися зайвий раз, щоб підібрати пару копійок?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 кві, 2020 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:34

Вже майже місяць діє гривнеукріплюючий фактор про який ще не згадували.
Закриті пункти перепуску з ОРДЛО. Тамтешні пенсіонери, записані переселенцями, у більший частині ковертували гривню. Зараз гребля накопичує цю масу і коли (або якщо) пункти перепуску відкриють, то не слабкі шахтарськи пенсії з усіма індексаціями та "вовіними тисячами" за кілька місяців, давануть на валютний ринок!
komp
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:37

  komp написав:Вже майже місяць діє гривнеукріплюючий фактор про який ще не згадували.
Закриті пункти перепуску з ОРДЛО. Тамтешні пенсіонери, записані переселенцями, у більший частині ковертували гривню. Зараз гребля накопичує цю масу і коли (або якщо) пункти перепуску відкриють, то не слабкі шахтарськи пенсії з усіма індексаціями та "вовіними тисячами" за кілька місяців, давануть на валютний ринок!

Такого объяснения я еще не встречал)) вот это жители ОРДЛО будут конвертировать гривну в американский(!) бакс, а не рубли?))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

del
Востаннє редагувалось Diego в Пон 13 кві, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:40

  komp написав:Вже майже місяць діє гривнеукріплюючий фактор про який ще не згадували.
Закриті пункти перепуску з ОРДЛО. Тамтешні пенсіонери, записані переселенцями, у більший частині ковертували гривню. Зараз гребля накопичує цю масу і коли (або якщо) пункти перепуску відкриють, то не слабкі шахтарськи пенсії з усіма індексаціями та "вовіними тисячами" за кілька місяців, давануть на валютний ринок!

Сомневаюсь.С тем,что там творится тамошние пенсы скорее на кладбище,а не за долларами рванут.Интересно,как быстро гривнебумагу кризисные манагеры печатать начнут.
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