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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:43
В прошлом году заробитчане перечислили в Украину около 12млрд $, в этом году эта цифра будет значительно ниже, а в следующем еще ниже.
И как это повлияет на курс?
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:48
Xenon написав:
В прошлом году заробитчане перечислили в Украину около 12млрд $, в этом году эта цифра будет значительно ниже, а в следующем еще ниже.
И как это повлияет на курс?
Вышла новая стата за неделю по монетарной политике ФРС. Доллара наличного напечатали +0.3%
но безнал конечно печатают как сумашедшие +6.5% за неделю.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:53
Alex2006 написав: komp написав:
Вже майже місяць діє гривнеукріплюючий фактор про який ще не згадували.
Закриті пункти перепуску з ОРДЛО. Тамтешні пенсіонери, записані переселенцями, у більший частині ковертували гривню. Зараз гребля накопичує цю масу і коли (або якщо) пункти перепуску відкриють, то не слабкі шахтарськи пенсії з усіма індексаціями та "вовіними тисячами" за кілька місяців, давануть на валютний ринок!
Такого объяснения я еще не встречал)) вот это жители ОРДЛО будут конвертировать гривну в американский(!) бакс, а не рубли?))
А рублі їм тут міняйли і банки у необмеженній кількості нададуть?
Тай не такі воні дурні щоб усе на рублі одразу переводити, вже надивилися на його стрибки.
До відома якщо за гривю купується будь яка валюта, навіть рублі, це послаблює гривню через крос-курс.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:57
Забрати в освіти – віддати суддям: депутати збільшують на 1 мільярд витрати на судову систему
Депутатам пропонують значно перерозподілити кошти між міністерствами і передбачити додатково 1,078 мільярда гривень на Державну судову адміністрацію.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:03
Alex2006 написав: холява написав:Alex2006
Дядя , Здравствуйте .
Речь идет о небольшой группе связанных людей одной общей идеей , вывернуть людей на деньги.
Ну это все абстрактные домыслы, вы скажите конкретно кто и каким способом "понижает" курс для кого-то конкретного и в чем его выгода? Покажу вам пример.
Небольшая группа олигархов уже вывернула людей на деньги, устроив загон. Процесс простой: придерживаем валютную выручку, рисуем рост (гоняя сделки между своими контрагентами), разгоняем панику про "дефолт" через своих ораторов, стрижем оленей и заводим выгодно выручку. При спуске курса уверяем всех, что это временно и скоро снова взлетиииим, чтобы сбить конкурентов на слив. Легкие деньги. А что в вашем случае? Кто и как это делает?
холява написав:
Мне так обидно , что большая часть депозитчиков так и не поняла перехода доллара с 24, 48 до 27....
Так переход временный, чего переживать, кризис пройдет, паническая надбавка продолжит падать и все вернеться на круги своя.
Давайте подождем, 14 часов сегодня и среду .
Потом, уверовав во все лучшее,
С Белой пеной возле рта начнем "пэрэгоны" о добре ждущем Украину .
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:03
Xenon написав:
В прошлом году заробитчане перечислили в Украину около 12млрд $, в этом году эта цифра будет значительно ниже, а в следующем еще ниже.
И как это повлияет на курс?
10млрд $ чи 11млрд $?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:19
холява написав: Alex2006 написав: холява написав:Alex2006
Дядя , Здравствуйте .
Речь идет о небольшой группе связанных людей одной общей идеей , вывернуть людей на деньги.
Ну это все абстрактные домыслы, вы скажите конкретно кто и каким способом "понижает" курс для кого-то конкретного и в чем его выгода? Покажу вам пример.
Небольшая группа олигархов уже вывернула людей на деньги, устроив загон. Процесс простой: придерживаем валютную выручку, рисуем рост (гоняя сделки между своими контрагентами), разгоняем панику про "дефолт" через своих ораторов, стрижем оленей и заводим выгодно выручку. При спуске курса уверяем всех, что это временно и скоро снова взлетиииим, чтобы сбить конкурентов на слив. Легкие деньги. А что в вашем случае? Кто и как это делает?
холява написав:
Мне так обидно , что большая часть депозитчиков так и не поняла перехода доллара с 24, 48 до 27....
Так переход временный, чего переживать, кризис пройдет, паническая надбавка продолжит падать и все вернеться на круги своя.
Давайте подождем, 14 часов сегодня и среду .
Потом, уверовав во все лучшее,
С Белой пеной возле рта начнем "пэрэгоны" о добре ждущем Украину .
14.18
Куда смотреть?
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:20
холява написав: Alex2006 написав: холява написав:Alex2006
Дядя , Здравствуйте .
Речь идет о небольшой группе связанных людей одной общей идеей , вывернуть людей на деньги.
Ну это все абстрактные домыслы, вы скажите конкретно кто и каким способом "понижает" курс для кого-то конкретного и в чем его выгода? Покажу вам пример.
Небольшая группа олигархов уже вывернула людей на деньги, устроив загон. Процесс простой: придерживаем валютную выручку, рисуем рост (гоняя сделки между своими контрагентами), разгоняем панику про "дефолт" через своих ораторов, стрижем оленей и заводим выгодно выручку. При спуске курса уверяем всех, что это временно и скоро снова взлетиииим, чтобы сбить конкурентов на слив. Легкие деньги. А что в вашем случае? Кто и как это делает?
холява написав:
Мне так обидно , что большая часть депозитчиков так и не поняла перехода доллара с 24, 48 до 27....
Так переход временный, чего переживать, кризис пройдет, паническая надбавка продолжит падать и все вернеться на круги своя.
Давайте подождем, 14 часов сегодня и среду .
Потом, уверовав во все лучшее,
С Белой пеной возле рта начнем "пэрэгоны" о добре ждущем Украину .
Не, ну мы-то подождем, а вы сможете все же рассказать про то, кто и как делает так, чтобы курс шел на МБ вниз в угоду Сити банку (и почему только ему. если по тому же курсу сможет купить любой?) и какая ему выгода от этого? Я все жду эту историю от всех, кто так считает, начитавшись страну.юа, а ее все нет...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:32
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Живите своим умом!
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