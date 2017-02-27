Alex2006 написав:

холява написав: Alex2006



Дядя , Здравствуйте .

Речь идет о небольшой группе связанных людей одной общей идеей , вывернуть людей на деньги.

Дядя , Здравствуйте .Речь идет о небольшой группе связанных людей одной общей идеей , вывернуть людей на деньги.

холява написав: Мне так обидно , что большая часть депозитчиков так и не поняла перехода доллара с 24, 48 до 27.... Мне так обидно , что большая часть депозитчиков так и не поняла перехода доллара с 24, 48 до 27....

Ну это все абстрактные домыслы, вы скажите конкретно кто и каким способом "понижает" курс для кого-то конкретного и в чем его выгода? Покажу вам пример.Небольшая группа олигархов уже вывернула людей на деньги, устроив загон. Процесс простой: придерживаем валютную выручку, рисуем рост (гоняя сделки между своими контрагентами), разгоняем панику про "дефолт" через своих ораторов, стрижем оленей и заводим выгодно выручку. При спуске курса уверяем всех, что это временно и скоро снова взлетиииим, чтобы сбить конкурентов на слив. Легкие деньги. А что в вашем случае? Кто и как это делает?Так переход временный, чего переживать, кризис пройдет, паническая надбавка продолжит падать и все вернеться на круги своя.