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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:39
Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличился на 6,9% с 968,155 млрд гривен по состоянию на 1 марта до 1 034,991 млрд гривен на 1 апреля. Об этом сообщил Национальный банк. С начала года объем кредитов экономике увеличился на 6,5% с 971,871 млрд гривен. Объем гривневых кредитов юрлицам за март увеличился на 4,4% с 428,3 млрд гривен до 446,9 млрд гривен. Объем кредитов бизнесу в иностранной валюте увеличился на 12,9% с 324,3 млрд гривен на 1 марта до 366,2 млрд гривен на 1 марта. Кредиты населению за март увеличились на 3% с 211,1 млрд гривен на 1 марта до 217,4 млрд гриве на 1 апреля. Процентные ставки в марте по гривневым кредитам для бизнеса увеличились на 1,4 п.п. до 1,3%, для населения увеличились на 0,1 п.п. до 37,3%. По валютным кредитам ставки для бизнеса увеличились на 0,4 п.п. до 5,5%. В 2019 году объем кредитов экономике сократился на 9,4% с 1 073,1 млрд гривен до 972,658 млрд гривен. В 2018 году объем кредитов экономике увеличился на 5,9% с 1 016,7 млрд гривен. В 2017 году кредиты банков экономике увеличились на 1,8% с 998,7 млрд гривен.
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Торги по доллару активны после обеда. НБУ покупает доллар по 26,99 гривен, что сдерживает дальнейшее падение котировок.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:52
Ну это все абстрактные домыслы, вы скажите конкретно кто и каким способом "понижает" курс для кого-то конкретного и в чем его выгода? Покажу вам пример.
Небольшая группа олигархов уже вывернула людей на деньги, устроив загон. Процесс простой: придерживаем валютную выручку, рисуем рост (гоняя сделки между своими контрагентами), разгоняем панику про "дефолт" через своих ораторов, стрижем оленей и заводим выгодно выручку. При спуске курса уверяем всех, что это временно и скоро снова взлетиииим, чтобы сбить конкурентов на слив. Легкие деньги. А что в вашем случае? Кто и как это делает?
Так переход временный, чего переживать, кризис пройдет, паническая надбавка продолжит падать и все вернеться на круги своя.[/quote]
Давайте подождем, 14 часов сегодня и среду .
Потом, уверовав во все лучшее,
С Белой пеной возле рта начнем "пэрэгоны" о добре ждущем Украину .[/quote]
Не, ну мы-то подождем, а вы сможете все же рассказать про то, кто и как делает так, чтобы курс шел на МБ вниз в угоду Сити банку (и почему только ему. если по тому же курсу сможет купить любой?) и какая ему выгода от этого? Я все жду эту историю от всех, кто так считает, начитавшись страну.юа, а ее все нет...[/quote]
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:58
Каким образом эта ссылка объясняет кто и как понижает курс на МБ, для кого и какова выгода для этого человека? Вы ответите наконец?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:06
Наконец поясняю .
Что , после 24, 48, мы никак не можем остановится и дошли до 28,3.
Потом откатились , как сегодня до 26,99 (успех , твою ...)
А когда улетим очень высоко , Вы с гордым видом появляться не будете .
Надеюсь вы помните , сколько пострадало людей, индуцировавшись вашими бредовыми идеями о укреплении гривны.
Время нас рассудит.
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:06
Этг секта всепропальщиков и всемирного заговора рептилоидов.
Шабунин - балабол, а цензор - такая же помойка, как и страна. Только в другую сторону.
Закон примут, вопрос как и когда.
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:09
Рада ухвалила зміни до держбюджету
Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" кошторис.
За це рішення проголосували 249 нардепів.
Зміни до держбюджету підтримали депутати зі "Слуги народу" (226 голосів), групи "За майбутнє" (5 голосів), групи "Довіра" (15 голосів) та 3 позафракційних.
Водночас жодного голосу за це рішення не дали "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос" та "ОПЗЖ".
На яких прогнозах побудований бюджет
ВВП — мінус 3,9% (раніше передбачалося, що економіка зросте на 3,7%)
Інфляція — 8,7%
Безробіття — 9,4% (замість передбачених раніше 8,1%)
Середньорічний курс гривні — 29,5 за дол (раніше — 27 за дол)
Основні параметри "антикризового бюджету"
Доходи бюджету зменшилися на 119,7 млрд грн або на 11% і становлять 975,8 млрд грн
Видатки збільшилися на 82,4 млрд грн або на 7% до 1 266,4 млрд грн
Граничний обсяг дефіциту зросте більш ніж утричі до 298,4 млрд грн
Найсуттєвіше збільшуються видатки на виплату пенсій та державну програму медичних гарантій — на 29,7 млрд грн та 15,7 млрд грн відповідно.
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