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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5059506050615062>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 216
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:17

  freeze написав:
  jump написав:ВВП — мінус 3,9%


Похоже обещание за каденцию Зеленского поднять ВВП на 40 процентов не удастся выполнить.


боюсь, что попутали + и -
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Трохи даних, які вважаю важливими.
Міжнародні резерви НБУ в березні
Чисті міжнародні резерви НБУ в березні скоротилися на 9,5% з 17,726 млрд. доларів до 16,039 млрд. доларів порівняно з попереднім місяцем.
Про це свідчать дані НБУ.
З початку року чисті резерви збільшилися на 1,6% з 15,785 млрд. доларів.
Валові резервні зобов'язання в березні скоротилися на 4,6% з 9,317 млрд. доларів до 8,884 млрд. доларів, з початку року вони скоротилися на 6,7% з 9,518 млрд. доларів.

гроші в березні
В березні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків і інші гроші, збільшилася на 4% до 481,846 млрд. гривень.
Про це повідомив Національний банк.
З початку року грошова база збільшилася на 0,9% з 477,491 млрд. гривень.
Грошова маса в березні зросла на 2,8% до 1 518,261 млрд. гривень, а з початку року - на 5,6% з 1 438,311 млрд. гривень.
Обсяг готівки в обігу в березні збільшився на 4% до 389,147 млрд. гривень, а з початку року обсяг готівки збільшився на 1,2% з 384,366 млрд. гривень.

Прогноз Світового банку для України
Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 3,5%.
Про це свідчать дані СБ.
За даними Світового банку, інфляція в Україні в поточному році зросте до 8,9%, реальні доходи впадуть на 4%.
Дефіцит держбюджету очікується на рівні 4,9% від ВВП, рівень держборгу зросте до 59% від ВВП порівняно з 51% ВВП в 2019 році.

продаж банку "Кредит Дніпро"
Антимонопольний комітет дозволив фізичній особі купити понад 50% банку "Кредит Дніпро".
Про це свідчать дані Антимонопольного комітету.
Комітет 9 квітня надав дозвіл фізичній особі - громадянину України на купівлю акцій банку "Кредит Дніпро", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління.
На початку грудня 2019 року бізнесмен О.Ярославський надіслав Національному банку лист про наміри придбання банку "Кредит-Дніпро".
100% акцій банку "Кредит Дніпро" належить бізнесменові Віктору Пінчуку.

запаси газу в підземних сховищах
НАК "Нафтогаз України" заявляє, що Україна вийшла з опалювального сезону 2019/2020 із запасами в обсязі 15,814 млрд. куб. м газу в підземних сховищах газу (ПСГ), що на 45% більше за показник 2019 року.
Про це сказано в повідомленні "Нафтогазу".
Від початку опалювального сезону 2019-2020 рр. Україна використала 5,98 млрд. куб. м природного газу з ПСГ.
В "Нафтогазі" підкреслили, що це рекордні запаси газу за останні 30 років.

спецмито на імпортоване з Росії енергетичне вугілля
Кабмін ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпортоване з Росії енергетичне вугілля з 15 квітня 2020 року.
Про це свідчить розпорядження Кабміну від 18 березня №261.
Спецмито не застосовується щодо антрацитового бітумінозного вугілля, а також коксівного вугілля, необхідного для металургійної промисловості.

прогноз урожаю зерна в Україні
Міністерство сільського господарства США підвищило прогноз врожаю зернових культур в Україні на 0,4%, або на 0,29 млн. тонн, до 75,72 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020).
Про це сказано у квітневому звіті Мінсільгоспу США.
Прогноз врожаю пшениці підвищився на 0,6% до 29,17 млн. тонн, а фуражного зерна - на 0,3% до 46,55 млн. тонн.
Прогноз врожаю кукурудзи становить 35,89 млн. тонн.
В березні 2019 року Мінсільгосп США зберіг прогноз врожаю зернових культур в Україні на рівні 75,43 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році.

прогноз експорту зерна з України
Міністерство сільського господарства США зберегло прогноз експорту зернових культур з України на рівні 57,34 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020).
Про це сказано у квітневому звіті Мінсільгоспу США.
Очікуваний обсяг експорту фуражного зерна залишився на рівні 36,84 млн. тонн (у тому числі прогноз експорту кукурудзи - 32 млн. тонн).
Прогноз експорту пшениці становить 20,5 млн. тонн.
В березні Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту зернових культур з України на 1,2%, або на 0,68 млн. т, до 57,34 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році.

прогноз урожаю соняшника в Україні
Міністерство сільського господарства США підвищило прогноз врожаю соняшника в Україні на 3%, або на 0,5 млн. тонн, до 16,5 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020).
Про це сказано у квітневому звіті Мінсільгоспу США.
Відомство підвищило прогноз виробництва соняшникової олії в 2019/2020 маркетинговому році на 1,6% до 6,88 млн. тонн.
Прогноз виробництва шроту підвищився на 1,6% до 6,608 млн. тонн.
В березні Мінсільгосп США зберіг прогноз врожаю соняшнику в Україні на рівні 16 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році.

прогноз експорту соняшникової олії з України
Міністерство сільського господарства США підвищило прогноз експорту соняшникової олії з України на 0,8%, або на 0,05 млн. тонн, до 6,25 млн. т в 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020).
Про це сказано в квітневому звіті Мінсільгоспу США.
Прогноз експорту шроту з України збільшився на 1% до 4,95 млн. т.
Прогноз внутрішнього споживання олії підвищився на 2,7% до 0,565 млн. т.
В березні Мінсільгосп США зберіг прогноз експорту соняшникової олії з України на рівні 6,2 млн. тонн в 2019/2020 маркетинговому році.

Спрос на нефтехранилища, которые являются неотъемлемой частью мировой энергетической цепочки, достиг многолетних рекордных значений. От Сингапура до Кушинга баки почти под завязку заполнены нефтью, бензином и другими нефтепродуктами. В Фуджейре, которая является «нефтяными воротами» Ближнего Востока, места для хранения не осталось совсем.
Товарные валюты упали по отношению к своим конкурентам-убежищам, таким как доллар и иена в понедельник, поскольку рекордное сокращение производства, согласованное ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, не смогло компенсировать более широкие опасения по поводу падения мирового спроса.
Доллар США вырос по отношению к своим австралийским и новозеландским аналогам, которые часто считаются барометрами рыночного риска, в знак того, что инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами потребления сырьевых товаров.

Товарные валюты упали по отношению к своим конкурентам-убежищам, таким как доллар и иена в понедельник, поскольку рекордное сокращение производства, согласованное ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, не смогло компенсировать более широкие опасения по поводу падения мирового спроса.
Доллар США вырос по отношению к своим австралийским и новозеландским аналогам, которые часто считаются барометрами рыночного риска, в знак того, что инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами потребления сырьевых товаров.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:26

  freeze написав:
  jump написав:ВВП — мінус 3,9%


Похоже обещание за каденцию Зеленского поднять ВВП на 40 процентов не удастся выполнить.


скажут - вирус все планы спутал, гадкий такой ((((
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:35

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" кошторис.
ВВП — мінус 3,9% (раніше передбачалося, що економіка зросте на 3,7%)
Інфляція — 8,7%
Безробіття — 9,4% (замість передбачених раніше 8,1%)
Середньорічний курс гривні — 29,5 за дол (раніше — 27 за дол)
Основні параметри "антикризового бюджету"
Доходи бюджету зменшилися на 119,7 млрд грн або на 11% і становлять 975,8 млрд грн
Видатки збільшилися на 82,4 млрд грн або на 7% до 1 266,4 млрд грн
Граничний обсяг дефіциту зросте більш ніж утричі до 298,4 млрд грн
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:38

холява Не переживайте Вы так. Если 2006-й говорит одно и тоже годами, то когда-то это и происходит. Вы разве не заметили, что смена тренда и фундаментальных факторов ему побоку. Вы то ведь понимаете, что происходит. Спорить бессмысленно
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все проекты постановления ВРУ об отмене закона о рынке земли рада торжественно провалила :mrgreen:
Востаннє редагувалось Kalgan в Пон 13 кві, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:44

По логике жанра - следующим должны кышнуть деда Яшу и прочих Чуриев.

Своим спасанием спекулянтов они мешают исполнять бюджет. Наступнык выкупит овгзшки со станка. Вроде в сентябре по ним пик выплат.

P.S. чтобы выйти на 29,5 среднегодовой - курс уже должен быть под 33 :mrgreen:
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 13 кві, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:46

брать биржевую платину?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:47

  freeze написав:
  jump написав:ВВП — мінус 3,9%


Похоже обещание за каденцию Зеленского поднять ВВП на 40 процентов не удастся выполнить.

его каденция до января 21 года...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:52

15-40:
Харьков 27.15 - 27.23 (утром 27.30 - 27.33),
большинство предложений на покупку-продажу доллара: 27.10 - 27.23/27.25 (Опт)

Сумы 27.05 - 27.20 (27.20 - 27.35)
Полтава 27.10 - 27.20 (27.20 - 27.40)
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