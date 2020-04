Додано: Пон 13 кві, 2020 15:26

freeze написав: jump написав: ВВП — мінус 3,9% ВВП — мінус 3,9%



Похоже обещание за каденцию Зеленского поднять ВВП на 40 процентов не удастся выполнить. Похоже обещание за каденцию Зеленского поднять ВВП на 40 процентов не удастся выполнить.



скажут - вирус все планы спутал, гадкий такой (((( скажут - вирус все планы спутал, гадкий такой ((((

"The quieter you become, the more you are able to hear"