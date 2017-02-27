Додано: Пон 13 кві, 2020 15:22

Трохи даних, які вважаю важливими.

Міжнародні резерви НБУ в березні

Чисті міжнародні резерви НБУ в березні скоротилися на 9,5% з 17,726 млрд. доларів до 16,039 млрд. доларів порівняно з попереднім місяцем.

Про це свідчать дані НБУ.

З початку року чисті резерви збільшилися на 1,6% з 15,785 млрд. доларів.

Валові резервні зобов'язання в березні скоротилися на 4,6% з 9,317 млрд. доларів до 8,884 млрд. доларів, з початку року вони скоротилися на 6,7% з 9,518 млрд. доларів.



гроші в березні

В березні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків і інші гроші, збільшилася на 4% до 481,846 млрд. гривень.

Про це повідомив Національний банк.

З початку року грошова база збільшилася на 0,9% з 477,491 млрд. гривень.

Грошова маса в березні зросла на 2,8% до 1 518,261 млрд. гривень, а з початку року - на 5,6% з 1 438,311 млрд. гривень.

Обсяг готівки в обігу в березні збільшився на 4% до 389,147 млрд. гривень, а з початку року обсяг готівки збільшився на 1,2% з 384,366 млрд. гривень.



Прогноз Світового банку для України

Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 3,5%.

Про це свідчать дані СБ.

За даними Світового банку, інфляція в Україні в поточному році зросте до 8,9%, реальні доходи впадуть на 4%.

Дефіцит держбюджету очікується на рівні 4,9% від ВВП, рівень держборгу зросте до 59% від ВВП порівняно з 51% ВВП в 2019 році.



продаж банку "Кредит Дніпро"

Антимонопольний комітет дозволив фізичній особі купити понад 50% банку "Кредит Дніпро".

Про це свідчать дані Антимонопольного комітету.

Комітет 9 квітня надав дозвіл фізичній особі - громадянину України на купівлю акцій банку "Кредит Дніпро", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління.

На початку грудня 2019 року бізнесмен О.Ярославський надіслав Національному банку лист про наміри придбання банку "Кредит-Дніпро".

100% акцій банку "Кредит Дніпро" належить бізнесменові Віктору Пінчуку.



запаси газу в підземних сховищах

НАК "Нафтогаз України" заявляє, що Україна вийшла з опалювального сезону 2019/2020 із запасами в обсязі 15,814 млрд. куб. м газу в підземних сховищах газу (ПСГ), що на 45% більше за показник 2019 року.

Про це сказано в повідомленні "Нафтогазу".

Від початку опалювального сезону 2019-2020 рр. Україна використала 5,98 млрд. куб. м природного газу з ПСГ.

В "Нафтогазі" підкреслили, що це рекордні запаси газу за останні 30 років.



спецмито на імпортоване з Росії енергетичне вугілля

Кабмін ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпортоване з Росії енергетичне вугілля з 15 квітня 2020 року.

Про це свідчить розпорядження Кабміну від 18 березня №261.

Спецмито не застосовується щодо антрацитового бітумінозного вугілля, а також коксівного вугілля, необхідного для металургійної промисловості.



прогноз урожаю зерна в Україні

Міністерство сільського господарства США підвищило прогноз врожаю зернових культур в Україні на 0,4%, або на 0,29 млн. тонн, до 75,72 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020).

Про це сказано у квітневому звіті Мінсільгоспу США.

Прогноз врожаю пшениці підвищився на 0,6% до 29,17 млн. тонн, а фуражного зерна - на 0,3% до 46,55 млн. тонн.

Прогноз врожаю кукурудзи становить 35,89 млн. тонн.

В березні 2019 року Мінсільгосп США зберіг прогноз врожаю зернових культур в Україні на рівні 75,43 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році.



прогноз експорту зерна з України

Міністерство сільського господарства США зберегло прогноз експорту зернових культур з України на рівні 57,34 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (липень 2019 - червень 2020).

Про це сказано у квітневому звіті Мінсільгоспу США.

Очікуваний обсяг експорту фуражного зерна залишився на рівні 36,84 млн. тонн (у тому числі прогноз експорту кукурудзи - 32 млн. тонн).

Прогноз експорту пшениці становить 20,5 млн. тонн.

В березні Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту зернових культур з України на 1,2%, або на 0,68 млн. т, до 57,34 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році.



прогноз урожаю соняшника в Україні

Міністерство сільського господарства США підвищило прогноз врожаю соняшника в Україні на 3%, або на 0,5 млн. тонн, до 16,5 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020).

Про це сказано у квітневому звіті Мінсільгоспу США.

Відомство підвищило прогноз виробництва соняшникової олії в 2019/2020 маркетинговому році на 1,6% до 6,88 млн. тонн.

Прогноз виробництва шроту підвищився на 1,6% до 6,608 млн. тонн.

В березні Мінсільгосп США зберіг прогноз врожаю соняшнику в Україні на рівні 16 млн. тонн у 2019/2020 маркетинговому році.



прогноз експорту соняшникової олії з України

Міністерство сільського господарства США підвищило прогноз експорту соняшникової олії з України на 0,8%, або на 0,05 млн. тонн, до 6,25 млн. т в 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020).

Про це сказано в квітневому звіті Мінсільгоспу США.

Прогноз експорту шроту з України збільшився на 1% до 4,95 млн. т.

Прогноз внутрішнього споживання олії підвищився на 2,7% до 0,565 млн. т.

В березні Мінсільгосп США зберіг прогноз експорту соняшникової олії з України на рівні 6,2 млн. тонн в 2019/2020 маркетинговому році.



Спрос на нефтехранилища, которые являются неотъемлемой частью мировой энергетической цепочки, достиг многолетних рекордных значений. От Сингапура до Кушинга баки почти под завязку заполнены нефтью, бензином и другими нефтепродуктами. В Фуджейре, которая является «нефтяными воротами» Ближнего Востока, места для хранения не осталось совсем.

Товарные валюты упали по отношению к своим конкурентам-убежищам, таким как доллар и иена в понедельник, поскольку рекордное сокращение производства, согласованное ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, не смогло компенсировать более широкие опасения по поводу падения мирового спроса.

Доллар США вырос по отношению к своим австралийским и новозеландским аналогам, которые часто считаются барометрами рыночного риска, в знак того, что инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами потребления сырьевых товаров.



Товарные валюты упали по отношению к своим конкурентам-убежищам, таким как доллар и иена в понедельник, поскольку рекордное сокращение производства, согласованное ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, не смогло компенсировать более широкие опасения по поводу падения мирового спроса.

Доллар США вырос по отношению к своим австралийским и новозеландским аналогам, которые часто считаются барометрами рыночного риска, в знак того, что инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами потребления сырьевых товаров.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.