Додано: Пон 13 кві, 2020 16:27

Игорь написав: Moneta написав:

Своим спасанием спекулянтов они мешают исполнять бюджет. Своим спасанием спекулянтов они мешают исполнять бюджет.

Спасают, выкупая лишки. Спасают, выкупая лишки.

тобто, НБУ викупляє Па27, щоб не викупили спекулі із Сіті банка Па26,5?

на зло мамі відморожу вуха? тобто, НБУ викупляє Па27, щоб не викупили спекулі із Сіті банка Па26,5?на зло мамі відморожу вуха?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/