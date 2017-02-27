Додано: Пон 13 кві, 2020 16:03

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............13.04.2020...............14.04.2020

дата розрахунку..............10.04.2020...............13.04.2020

Євро.................................29,5606....................29,5376

Долар США......................27,2022.....................27,0404

После полудня гривна укрепилась еще почти на 2 копейки.

Открылись на 3 копейки выше закрытия пятницы. После традиционного утреннего кофе решили идти вниз. За 45 минут опустились на 8 копеек, после чего надолго остановились. Незадолго до 12 опустились еще на копейку. Судя по графику, торги проходят спокойно, без резких скачков, спред узкий и ровный.

Перед обедом опустились на 4 копейки, после чего жесткий барьер поставил регулятор. Больше никаких движений не было.

Официальный курс встретили котировками 26.9900 - 27.0200. За день упали на 13 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно закрытия пятницы.

Выход НБУ выглядит логично, поскольку дневное изменение официального курса превысило 15 копеек. Мы видели и значительно более жесткое смягчение колебаний. Тот факт, что в последнее время НБУ стоит с котировками до фактического окончания торгов, не означает, что он пытается держать целевые курсы. Это явление имеет вполне прозаическое объяснение - на тонком рынке очень трудно оценить необходимый объем интервенции, а выход даже маломощного припозднившегося игрока способен существенно качнуть котировки. Приходится страховаться.



Остатки на коррсчетах очень существенно выросли. Рост почти полностью произошел за счет монетарных операций. Более, чем вдвое сократился объем суточных сертификатов. При этом в тендерные сертификаты перетекла очень небольшая часть высвободившихся средств. Почти все осталось на коррсчетах. Объяснить такое поведение банков экономической целесообразностью трудно, проще предположить необходимость показать нужную статистику в отчетности. Тендерный рефинанс был погашен в значительной части, а новый привлечен по минимуму. Гривна в банковской системе все еще в значительном избытке. Достаточно серьезную сумму в рынок влило казначейство, а переток средств в наличку пошел на спад.



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