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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5059506050615062

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 216
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:56

  Moneta написав:По логике жанра - следующим должны кышнуть деда Яшу и прочих Чуриев.

Своим спасанием спекулянтов они мешают исполнять бюджет. Наступнык выкупит овгзшки со станка. Вроде в сентябре по ним пик выплат.

P.S. чтобы выйти на 29,5 среднегодовой - курс уже должен быть под 33 :mrgreen:

О, второй пошел) Может хоть вы объясните, как же выглядит "Своим спасанием спекулянтов"? Какими механизмами и кто кому помогает? Или снова бездумное распространение бреда с помойных ресурсов без понимания что и как? :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:01

  Moneta написав:
Своим спасанием спекулянтов они мешают исполнять бюджет.

Спасают, выкупая лишки. :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.04.2020...............14.04.2020
дата розрахунку..............10.04.2020...............13.04.2020
Євро.................................29,5606....................29,5376
Долар США......................27,2022.....................27,0404
После полудня гривна укрепилась еще почти на 2 копейки.
Открылись на 3 копейки выше закрытия пятницы. После традиционного утреннего кофе решили идти вниз. За 45 минут опустились на 8 копеек, после чего надолго остановились. Незадолго до 12 опустились еще на копейку. Судя по графику, торги проходят спокойно, без резких скачков, спред узкий и ровный.
Перед обедом опустились на 4 копейки, после чего жесткий барьер поставил регулятор. Больше никаких движений не было.
Официальный курс встретили котировками 26.9900 - 27.0200. За день упали на 13 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно закрытия пятницы.
Выход НБУ выглядит логично, поскольку дневное изменение официального курса превысило 15 копеек. Мы видели и значительно более жесткое смягчение колебаний. Тот факт, что в последнее время НБУ стоит с котировками до фактического окончания торгов, не означает, что он пытается держать целевые курсы. Это явление имеет вполне прозаическое объяснение - на тонком рынке очень трудно оценить необходимый объем интервенции, а выход даже маломощного припозднившегося игрока способен существенно качнуть котировки. Приходится страховаться.

Остатки на коррсчетах очень существенно выросли. Рост почти полностью произошел за счет монетарных операций. Более, чем вдвое сократился объем суточных сертификатов. При этом в тендерные сертификаты перетекла очень небольшая часть высвободившихся средств. Почти все осталось на коррсчетах. Объяснить такое поведение банков экономической целесообразностью трудно, проще предположить необходимость показать нужную статистику в отчетности. Тендерный рефинанс был погашен в значительной части, а новый привлечен по минимуму. Гривна в банковской системе все еще в значительном избытке. Достаточно серьезную сумму в рынок влило казначейство, а переток средств в наличку пошел на спад.

Этот день в истории:
2019 - 26.8102 (+10) +23
2018 - 26.1249 (+14) +92

2017 - 26.8642 (-1)
2016 - 25.4835 (-7)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:09

orest

хороший урожай по зерновым, дешевая нефть и тд-это нормально,

про газ...его скоро будут отдавать даром, но не жителям Украины

прогноз падения ВВП от СБ очень-очень оптимистичный...
они его скорректируют походу пьесы (впрочем они это делают всегда),
сегодня депутаты скорректировали прогноз по гривне/дефициту бюджеты/уровню инфляции/безработицы и прочее

стране срочно нужны деньги (уже вчера), не будет денег-не будет ничего позитивного (вернее позитив скроется в тумане от негатива)

Устенко считает, ЗВР хватит на 5-6 мес...ну ок, а дальше что?
банки пытаются делать вид, что коронавирус и можно свои обязательства по***рить
аналогично ведут себя и должники(физлица и юрлица), вот тут большая проблема-если компании ушли на карантин (бизнес поставили на паузу), то с каких нулевых доходов им платить по кредитам...чтобы банки могли функционировать -НБУ должен поддержать не только гривной (но и валютой)

иначе будет как предупреждает Кудрин (следующая стадия кризиса затронет банки РФ)
https://www.rbc.ru/finances/13/04/2020/5e942e2b9a794789aaf7034e?from=from_main

а наши банки как?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:23

  Kalgan написав:Все проекты постановления ВРУ об отмене закона о рынке земли рада торжественно провалила :mrgreen:

Украину поимеют - это я вам говорю. Сейчас с падением мировых цен на все, цены на украинские зерноземы на дне. Скупят нужные люди, а потом будут через 5-10 лет продавать/cдавать в 5-10 раз дороже.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:27

  Игорь написав:
  Moneta написав:
Своим спасанием спекулянтов они мешают исполнять бюджет.

Спасают, выкупая лишки. :mrgreen:

тобто, НБУ викупляє Па27, щоб не викупили спекулі із Сіті банка Па26,5?
на зло мамі відморожу вуха?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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