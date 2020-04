Додано: Пон 13 кві, 2020 17:58

Zebra написав: reus написав: Zebra написав: Украину поимеют - это я вам говорю. Сейчас с падением мировых цен на все, цены на украинские зерноземы на дне. Скупят нужные люди, а потом будут через 5-10 лет продавать/cдавать в 5-10 раз дороже. Украину поимеют - это я вам говорю. Сейчас с падением мировых цен на все, цены на украинские зерноземы на дне. Скупят нужные люди, а потом будут через 5-10 лет продавать/cдавать в 5-10 раз дороже.

Я конечно, не глубоко в теме, но пока речь идет о возможной продажи, и только гражданам Украины до 100 га. земли, которая уже является частной собственностью, начиная с лета 2001 года. По такой логике нужно запретить любую продажу частной собственности, движимого и недвижимого имущества, т. к. кто-то сейчас на дне может купить, а потом через 5-10 лет продаст в 5-10 раз дороже? Я конечно, не глубоко в теме, но пока речь идет о возможной продажи, и только гражданам Украины до 100 га. земли, которая уже является частной собственностью, начиная с лета 2001 года. По такой логике нужно запретить любую продажу частной собственности, движимого и недвижимого имущества, т. к. кто-то сейчас на дне может купить, а потом через 5-10 лет продаст в 5-10 раз дороже?

На подставных граждан скупят у селюков на дне. На подставных граждан скупят у селюков на дне.

Тут можна прости привести приклад "ваучерної приватизації" коли роздрерибанили державну власність, з байками про "ефективного приватного власника".

Зараз подібні байки "продамо землю і заживем як в Америці". Тут можна прости привести приклад "ваучерної приватизації" коли роздрерибанили державну власність, з байками про "ефективного приватного власника".Зараз подібні байки "продамо землю і заживем як в Америці".

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

