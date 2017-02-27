Додано: Пон 13 кві, 2020 17:22

flyman написав: там проблема в тому, що можна буде під землю брати кредити, а потім віджимати в неплатників, а далі земля стає власністю банку, потім у банк вводиться ТА, і далі ... слідкуєм за руками... там проблема в тому, що можна буде під землю брати кредити, а потім віджимати в неплатників, а далі земля стає власністю банку, потім у банк вводиться ТА, і далі ... слідкуєм за руками...

А кто заставляет собственника брать кредиты? Во всех цивилизованных и богатых государствах норма, когда у банка ликвидный залог. Не может быть коммунизм и капитализм одновременно в цивилизованной стране, как у нас сейчас происходит. Нет нормальной ипотеки т. к. кредитор не защищен, не может забрать залог квартиру, т. к. единственное жилье, мало летные дети и т. д.Предприниматель должен сам на себя брать бизнес риски, а не перекладывать на всех плательщиков налогов. Если успех, то деньги мои, а если неудача, то караул, спасайте, банк, проклятый у меня все забирает! Так не бывает, в США все гораздо жестче, поэтому они в т. ч. самая богатая страна в мире. Или что Вы предлагаете, чтобы собственник земли взял кредит в банке по залог, а в случае когда у него не получается вернуть, землю ему оставить, а долг простить? Кто за это будет платить? Пускай банк не возвращает деньги депозитчику, НБУ напечатает, заграница нам поможет? Ваш вариант?