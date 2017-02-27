хороший урожай по зерновым, дешевая нефть и тд-это нормально,
про газ...его скоро будут отдавать даром, но не жителям Украины
прогноз падения ВВП от СБ очень-очень оптимистичный... они его скорректируют походу пьесы (впрочем они это делают всегда), сегодня депутаты скорректировали прогноз по гривне/дефициту бюджеты/уровню инфляции/безработицы и прочее
стране срочно нужны деньги (уже вчера), не будет денег-не будет ничего позитивного (вернее позитив скроется в тумане от негатива)
Устенко считает, ЗВР хватит на 5-6 мес...ну ок, а дальше что? банки пытаются делать вид, что коронавирус и можно свои обязательства по***рить аналогично ведут себя и должники(физлица и юрлица), вот тут большая проблема-если компании ушли на карантин (бизнес поставили на паузу), то с каких нулевых доходов им платить по кредитам...чтобы банки могли функционировать -НБУ должен поддержать не только гривной (но и валютой)
Вітаю, порівнювати ситуацію у нас і запоребриком абсолютно не правильно. У нас є проблеми через тимчасову зупинку певних сегментів економіки та через зменшення деяких статей експорту через зупинку більшості економіки в ЄС. А в московії є справжній ахтунг через падіння цін на нафту-газ і значне скорочення імпорту. Адже по нафті діють серйозні санкції США щодо Роснєфті, а газ нафіг нікому не потрібен, його не тільки в Україні на два сезони, в Європі закачали не менше. Їх ЗВР на фоні (у співвідношенні) зовнішніх (особливо гарантованих) боргів ще менші ніж у нас. Банківська система там перевантаженна кредитами нафтогазовому сектору у звязку з неможливістю позичати за кордоном через ті ж санкції. Тому, там справді хочуть все на вірус списати, якого, офіційно, пару тисяч випадкі в і то тільки в Москві, всі інші "чисті". Це ще один дзвіночок нашим депозитчикам їх дочок (нагадаю, що про Альфу писав ще на початку березня). Хоча, може Альфу зараз Пінчук купить у друзів зі Львова. Не просто ж так він скинув "Кредит Дніпро".
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
flyman написав:там проблема в тому, що можна буде під землю брати кредити, а потім віджимати в неплатників, а далі земля стає власністю банку, потім у банк вводиться ТА, і далі ... слідкуєм за руками...
А кто заставляет собственника брать кредиты? Во всех цивилизованных и богатых государствах норма, когда у банка ликвидный залог. Не может быть коммунизм и капитализм одновременно в цивилизованной стране, как у нас сейчас происходит. Нет нормальной ипотеки т. к. кредитор не защищен, не может забрать залог квартиру, т. к. единственное жилье, мало летные дети и т. д. А потом мы все за это платим со своего кармана за популизм девальвационным налогом. Предприниматель должен сам на себя брать бизнес риски, а не перекладывать на всех плательщиков налогов. Если успех, то деньги мои, а если неудача, то караул, спасайте, банк, проклятый у меня все забирает! Так не бывает, в США все гораздо жестче, поэтому они в т. ч. самая богатая страна в мире. Или что Вы предлагаете, чтобы собственник земли взял кредит в банке по залог, а в случае когда у него не получается вернуть, землю ему оставить, а долг простить? Кто за это будет платить? Пускай банк не возвращает деньги депозитчику, НБУ напечатает, заграница нам поможет? Ваш вариант?
хороший урожай по зерновым, дешевая нефть и тд-это нормально,
про газ...его скоро будут отдавать даром, но не жителям Украины
прогноз падения ВВП от СБ очень-очень оптимистичный... они его скорректируют походу пьесы (впрочем они это делают всегда), сегодня депутаты скорректировали прогноз по гривне/дефициту бюджеты/уровню инфляции/безработицы и прочее
стране срочно нужны деньги (уже вчера), не будет денег-не будет ничего позитивного (вернее позитив скроется в тумане от негатива)
Устенко считает, ЗВР хватит на 5-6 мес...ну ок, а дальше что? банки пытаются делать вид, что коронавирус и можно свои обязательства по***рить аналогично ведут себя и должники(физлица и юрлица), вот тут большая проблема-если компании ушли на карантин (бизнес поставили на паузу), то с каких нулевых доходов им платить по кредитам...чтобы банки могли функционировать -НБУ должен поддержать не только гривной (но и валютой)
Вітаю, порівнювати ситуацію у нас і запоребриком абсолютно не правильно. У нас є проблеми через тимчасову зупинку певних сегментів економіки та через зменшення деяких статей експорту через зупинку більшості економіки в ЄС. А в московії є справжній ахтунг через падіння цін на нафту-газ і значне скорочення імпорту. Адже по нафті діють серйозні санкції США щодо Роснєфті, а газ нафіг нікому не потрібен, його не тільки в Україні на два сезони, в Європі закачали не менше. Їх ЗВР на фоні (у співвідношенні) зовнішніх (особливо гарантованих) боргів ще менші ніж у нас. Банківська система там перевантаженна кредитами нафтогазовому сектору у звязку з неможливістю позичати за кордоном через ті ж санкції. Тому, там справді хочуть все на вірус списати, якого, офіційно, пару тисяч випадкі в і то тільки в Москві, всі інші "чисті". Це ще один дзвіночок нашим депозитчикам їх дочок (нагадаю, що про Альфу писав ще на початку березня). Хоча, може Альфу зараз Пінчук купить у друзів зі Львова. Не просто ж так він скинув "Кредит Дніпро".
Тобто "Альфа" нє боєц? Стосовно кількості хворих я поки що не знайшов кращоі моделі аніж австралійська. Згідно з іх графіками (динамічно змінюються) в РФ (як і в нас) реально хворих в 10 разів більше. http://epidemicforecasting.org/?selection=RU Стосовно того, що порівнюавати нас з ними по експортним доходам - згідний. Але я б додав ще заробітчан в нас! Потічок змілів!
Kalgan написав:Все проекты постановления ВРУ об отмене закона о рынке земли рада торжественно провалила
Украину поимеют - это я вам говорю. Сейчас с падением мировых цен на все, цены на украинские зерноземы на дне. Скупят нужные люди, а потом будут через 5-10 лет продавать/cдавать в 5-10 раз дороже.
Я конечно, не глубоко в теме, но пока речь идет о возможной продажи, и только гражданам Украины до 100 га. земли, которая уже является частной собственностью, начиная с лета 2001 года. По такой логике нужно запретить любую продажу частной собственности, движимого и недвижимого имущества, т. к. кто-то сейчас на дне может купить, а потом через 5-10 лет продаст в 5-10 раз дороже?
freeze написав:Лидер фракции слуг в Раде Давид Арахамия отжигает о банковском законе :
"Все вменяемые партии понимают, что этот закон не самый конституционный, но если положить на весы то, что это условие получения транша - надо идти на это условие. Мы понимаем, что в законе много норм, которые с большой вероятностью не пройдут конституционный суд и будут им отменены, но мы предупредили об этом МВФ"
Днепровские подхватили флаг у донецких и разводят всех как котят. Так что там с бюджетом,кто же будет финансировать мегадефицит в 298 ярдов? Станок? Всё таки утроен дефицит,там и учтено увеличение займов вне Неньки,а МВФ как бы после такого должен был уже заявить,что он не лох,ему уже очень много лет и он не даст себя сделать слепого котика. А как увеличить внутренние заимствования? Хоть один депутан дал ответ? Только станок,или ставку придётся поднять до 20-25-30%,чтобы попытаться заманить банки и долларовых хомяков? Пока одни вопросы,ответов на сегодня не добавилось.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Zebra написав:Украину поимеют - это я вам говорю. Сейчас с падением мировых цен на все, цены на украинские зерноземы на дне. Скупят нужные люди, а потом будут через 5-10 лет продавать/cдавать в 5-10 раз дороже.
Я конечно, не глубоко в теме, но пока речь идет о возможной продажи, и только гражданам Украины до 100 га. земли, которая уже является частной собственностью, начиная с лета 2001 года. По такой логике нужно запретить любую продажу частной собственности, движимого и недвижимого имущества, т. к. кто-то сейчас на дне может купить, а потом через 5-10 лет продаст в 5-10 раз дороже?
На подставных граждан скупят у селюков на дне.
Тут можна прости привести приклад "ваучерної приватизації" коли роздрерибанили державну власність, з байками про "ефективного приватного власника". Зараз подібні байки "продамо землю і заживем як в Америці".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ваучерная приватизация не выстрелила из-за низкой культуры населениям: правовой, инвестиционной, управленческой и так далее, а вообще-то идея была правильная. Посмотрите на стоимость акций американских корпораций - Эппл, Майкрософт, Макдональдс и так далее с момента ваучерной приватизации, а это 1993 - 1999 годы их стоимость увеличилась в десятки и даже сотни раз. То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту но не стали. Причины я привел выше//)