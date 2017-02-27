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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5060506150625063

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 216
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:07

  prodigy написав:orest

хороший урожай по зерновым, дешевая нефть и тд-это нормально,

про газ...его скоро будут отдавать даром, но не жителям Украины

прогноз падения ВВП от СБ очень-очень оптимистичный...
они его скорректируют походу пьесы (впрочем они это делают всегда),
сегодня депутаты скорректировали прогноз по гривне/дефициту бюджеты/уровню инфляции/безработицы и прочее

стране срочно нужны деньги (уже вчера), не будет денег-не будет ничего позитивного (вернее позитив скроется в тумане от негатива)

Устенко считает, ЗВР хватит на 5-6 мес...ну ок, а дальше что?
банки пытаются делать вид, что коронавирус и можно свои обязательства по***рить
аналогично ведут себя и должники(физлица и юрлица), вот тут большая проблема-если компании ушли на карантин (бизнес поставили на паузу), то с каких нулевых доходов им платить по кредитам...чтобы банки могли функционировать -НБУ должен поддержать не только гривной (но и валютой)

иначе будет как предупреждает Кудрин (следующая стадия кризиса затронет банки РФ)
https://www.rbc.ru/finances/13/04/2020/5e942e2b9a794789aaf7034e?from=from_main

а наши банки как?

Вітаю, порівнювати ситуацію у нас і запоребриком абсолютно не правильно. У нас є проблеми через тимчасову зупинку певних сегментів економіки та через зменшення деяких статей експорту через зупинку більшості економіки в ЄС. А в московії є справжній ахтунг через падіння цін на нафту-газ і значне скорочення імпорту. Адже по нафті діють серйозні санкції США щодо Роснєфті, а газ нафіг нікому не потрібен, його не тільки в Україні на два сезони, в Європі закачали не менше.
Їх ЗВР на фоні (у співвідношенні) зовнішніх (особливо гарантованих) боргів ще менші ніж у нас.
Банківська система там перевантаженна кредитами нафтогазовому сектору у звязку з неможливістю позичати за кордоном через ті ж санкції.
Тому, там справді хочуть все на вірус списати, якого, офіційно, пару тисяч випадкі в і то тільки в Москві, всі інші "чисті".
Це ще один дзвіночок нашим депозитчикам їх дочок (нагадаю, що про Альфу писав ще на початку березня). Хоча, може Альфу зараз Пінчук купить у друзів зі Львова. Не просто ж так він скинув "Кредит Дніпро".
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:21

orest
Пинчук выходит из всего в Украине...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:22

  flyman написав:там проблема в тому, що можна буде під землю брати кредити, а потім віджимати в неплатників, а далі земля стає власністю банку, потім у банк вводиться ТА, і далі ... слідкуєм за руками...

А кто заставляет собственника брать кредиты? Во всех цивилизованных и богатых государствах норма, когда у банка ликвидный залог. Не может быть коммунизм и капитализм одновременно в цивилизованной стране, как у нас сейчас происходит. Нет нормальной ипотеки т. к. кредитор не защищен, не может забрать залог квартиру, т. к. единственное жилье, мало летные дети и т. д. А потом мы все за это платим со своего кармана за популизм девальвационным налогом. Предприниматель должен сам на себя брать бизнес риски, а не перекладывать на всех плательщиков налогов. Если успех, то деньги мои, а если неудача, то караул, спасайте, банк, проклятый у меня все забирает! Так не бывает, в США все гораздо жестче, поэтому они в т. ч. самая богатая страна в мире. Или что Вы предлагаете, чтобы собственник земли взял кредит в банке по залог, а в случае когда у него не получается вернуть, землю ему оставить, а долг простить? Кто за это будет платить? Пускай банк не возвращает деньги депозитчику, НБУ напечатает, заграница нам поможет? Ваш вариант?
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:32

  orest написав:
  prodigy написав:orest

хороший урожай по зерновым, дешевая нефть и тд-это нормально,

про газ...его скоро будут отдавать даром, но не жителям Украины

прогноз падения ВВП от СБ очень-очень оптимистичный...
они его скорректируют походу пьесы (впрочем они это делают всегда),
сегодня депутаты скорректировали прогноз по гривне/дефициту бюджеты/уровню инфляции/безработицы и прочее

стране срочно нужны деньги (уже вчера), не будет денег-не будет ничего позитивного (вернее позитив скроется в тумане от негатива)

Устенко считает, ЗВР хватит на 5-6 мес...ну ок, а дальше что?
банки пытаются делать вид, что коронавирус и можно свои обязательства по***рить
аналогично ведут себя и должники(физлица и юрлица), вот тут большая проблема-если компании ушли на карантин (бизнес поставили на паузу), то с каких нулевых доходов им платить по кредитам...чтобы банки могли функционировать -НБУ должен поддержать не только гривной (но и валютой)

иначе будет как предупреждает Кудрин (следующая стадия кризиса затронет банки РФ)
https://www.rbc.ru/finances/13/04/2020/5e942e2b9a794789aaf7034e?from=from_main

а наши банки как?

Вітаю, порівнювати ситуацію у нас і запоребриком абсолютно не правильно. У нас є проблеми через тимчасову зупинку певних сегментів економіки та через зменшення деяких статей експорту через зупинку більшості економіки в ЄС. А в московії є справжній ахтунг через падіння цін на нафту-газ і значне скорочення імпорту. Адже по нафті діють серйозні санкції США щодо Роснєфті, а газ нафіг нікому не потрібен, його не тільки в Україні на два сезони, в Європі закачали не менше.
Їх ЗВР на фоні (у співвідношенні) зовнішніх (особливо гарантованих) боргів ще менші ніж у нас.
Банківська система там перевантаженна кредитами нафтогазовому сектору у звязку з неможливістю позичати за кордоном через ті ж санкції.
Тому, там справді хочуть все на вірус списати, якого, офіційно, пару тисяч випадкі в і то тільки в Москві, всі інші "чисті".
Це ще один дзвіночок нашим депозитчикам їх дочок (нагадаю, що про Альфу писав ще на початку березня). Хоча, може Альфу зараз Пінчук купить у друзів зі Львова. Не просто ж так він скинув "Кредит Дніпро".

Тобто "Альфа" нє боєц?
Стосовно кількості хворих я поки що не знайшов кращоі моделі аніж австралійська. Згідно з іх графіками (динамічно змінюються) в РФ (як і в нас) реально хворих в 10 разів більше. http://epidemicforecasting.org/?selection=RU
Стосовно того, що порівнюавати нас з ними по експортним доходам - згідний.
Але я б додав ще заробітчан в нас! Потічок змілів! :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:33

edvardd
Чуйка?)
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:33

  Electron написав:НБУ таки вышел и по 27 купил 50 млн.


Действительно, выходил. Но не по 27, а по 26,99. И купил не 50, а гораздо больше. И покупал до 15:30, после чего ушел. "... но обещал вернуться".
А закрыли день все равно ниже 27-и.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:51

  reus написав:
  Zebra написав:
  Kalgan написав:Все проекты постановления ВРУ об отмене закона о рынке земли рада торжественно провалила :mrgreen:

Украину поимеют - это я вам говорю. Сейчас с падением мировых цен на все, цены на украинские зерноземы на дне. Скупят нужные люди, а потом будут через 5-10 лет продавать/cдавать в 5-10 раз дороже.

Я конечно, не глубоко в теме, но пока речь идет о возможной продажи, и только гражданам Украины до 100 га. земли, которая уже является частной собственностью, начиная с лета 2001 года. По такой логике нужно запретить любую продажу частной собственности, движимого и недвижимого имущества, т. к. кто-то сейчас на дне может купить, а потом через 5-10 лет продаст в 5-10 раз дороже?

На подставных граждан скупят у селюков на дне.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:56

  freeze написав:Лидер фракции слуг в Раде Давид Арахамия отжигает о банковском законе :

"Все вменяемые партии понимают, что этот закон не самый конституционный, но если положить на весы то, что это условие получения транша - надо идти на это условие.
Мы понимаем, что в законе много норм, которые с большой вероятностью не пройдут конституционный суд и будут им отменены, но мы предупредили об этом МВФ" :lol:


Днепровские подхватили флаг у донецких и разводят всех как котят.
Так что там с бюджетом,кто же будет финансировать мегадефицит в 298 ярдов?
Станок?
Всё таки утроен дефицит,там и учтено увеличение займов вне Неньки,а МВФ как бы после такого должен был уже заявить,что он не лох,ему уже очень много лет и он не даст себя сделать слепого котика.
А как увеличить внутренние заимствования?
Хоть один депутан дал ответ?
Только станок,или ставку придётся поднять до 20-25-30%,чтобы попытаться заманить банки и долларовых хомяков?
Пока одни вопросы,ответов на сегодня не добавилось.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:58

  Zebra написав:
  reus написав:
  Zebra написав:Украину поимеют - это я вам говорю. Сейчас с падением мировых цен на все, цены на украинские зерноземы на дне. Скупят нужные люди, а потом будут через 5-10 лет продавать/cдавать в 5-10 раз дороже.

Я конечно, не глубоко в теме, но пока речь идет о возможной продажи, и только гражданам Украины до 100 га. земли, которая уже является частной собственностью, начиная с лета 2001 года. По такой логике нужно запретить любую продажу частной собственности, движимого и недвижимого имущества, т. к. кто-то сейчас на дне может купить, а потом через 5-10 лет продаст в 5-10 раз дороже?

На подставных граждан скупят у селюков на дне.

Тут можна прости привести приклад "ваучерної приватизації" коли роздрерибанили державну власність, з байками про "ефективного приватного власника".
Зараз подібні байки "продамо землю і заживем як в Америці".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:05

Ваучерная приватизация не выстрелила из-за низкой культуры населениям: правовой, инвестиционной, управленческой и так далее, а вообще-то идея была правильная. Посмотрите на стоимость акций американских корпораций - Эппл, Майкрософт, Макдональдс и так далее с момента ваучерной приватизации, а это 1993 - 1999 годы их стоимость увеличилась в десятки и даже сотни раз. То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту но не стали. Причины я привел выше//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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