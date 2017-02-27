RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50625063506450655066>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 216
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:22

  athena1 написав:edvardd
Чуйка?)

пресса
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6282
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Судя по всему антибениного закона не будет, транша тоже, значит что, эмиссия ?
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:36

  asti написав:То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту


Так произошла странная вещь - где-то читал, что 80 процентов предприятий, купленных в результаты той ваучерной приватизации, просто растворились в течение нескольких лет без следов. Были ваучеры, была приватизация, были предприятия. И вдруг зеро полное.
Как тут стать миллионером ?
Тут можно даже список привести - удачных бенефициаров той ваучерной приватизации, они все на слуху. )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16280
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4106 раз.
Подякували: 6445 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:37

  75stasstas75 написав:Судя по всему антибениного закона не будет, транша тоже, значит что, эмиссия ?

Вся страна будет плясать под дудку одного воровитого олигарха и превращаться в Венесуэлу? Тогда Майдан-3 начнется.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 13 кві, 2020 18:38, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21638
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 2208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:37

  75stasstas75 написав:Судя по всему антибениного закона не будет, транша тоже, значит что, эмиссия ?

Кто сказал, что не будет? Блин, да надоели эти всепропальщики на ветке. Будет. Другой вопрос, что с большой долей вероятности его пойдут отбивать в суды. Но это процесс небыстрый и, вероятно, возиться с Беней придётся уже кому-то после Зе. Или за это время найдут компромиссный вариант какой-то. Но то, что Приват он не вернёт - вопрос решённый.
Shustoff
 
Повідомлень: 228
З нами з: 01.11.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:46

  75stasstas75 написав:Судя по всему антибениного закона не будет, транша тоже, значит что, эмиссия ?


Почему не примут, имхо, должны принять, схема развода, со времен Михаила Чечетова не менялась, закон примут обязательно, деньги дадут, через время понятно закон отменят, транш к этому времени освоят. В принципе ничего страшного.
Хотя вряд ли один-два миллиарда транша спасёт нас от эмиссии :roll:
Там такие суммы летят из бюджета из-за карантина и не только из-за карантина, выплаты большие в этом году.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16280
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4106 раз.
Подякували: 6445 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:47

  asti написав:Ваучерная приватизация не выстрелила из-за низкой культуры населениям: правовой, инвестиционной, управленческой и так далее, а вообще-то идея была правильная. Посмотрите на стоимость акций американских корпораций - Эппл, Майкрософт, Макдональдс и так далее с момента ваучерной приватизации, а это 1993 - 1999 годы их стоимость увеличилась в десятки и даже сотни раз. То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту но не стали. Причины я привел выше//)

не вистрелила, так як була з самого початку задумана як "прихватизація",
те саме із "продажем землі"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18515
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1045 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:50

  freeze написав:
  asti написав:То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту
Так произошла странная вещь - где-то читал, что 80 процентов предприятий, купленных в результаты той ваучерной приватизации, просто растворились в течение нескольких лет без следов. Были ваучеры, была приватизация, были предприятия. И вдруг зеро полное.
Как тут стать миллионером ?
Тут можно даже список привести - удачных бенефициаров той ваучерной приватизации, они все на слуху. )))
А произошло всё это по причине всё тех же особенностей нашего населения 90% которого, если не больше, просто не привыкло думать и принимать ответственные решения и ваучеры или продавали за копейки или тупо отдавали за бутылку водки потому что пойти в центр, где принимали заявки на участие в конкурсе по приватизации того или иного предприятия - это для постсоветского человека было слишком сложно, чем и воспользовались более сообразительные люди скупив наши предприятия за гроши и просто пустив большинство из них на металлолом так как ни денег ни желания инвестировать у них просто не было, как и опыта//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:55

  flyman написав:
  asti написав:Ваучерная приватизация не выстрелила из-за низкой культуры населениям: правовой, инвестиционной, управленческой и так далее, а вообще-то идея была правильная. Посмотрите на стоимость акций американских корпораций - Эппл, Майкрософт, Макдональдс и так далее с момента ваучерной приватизации, а это 1993 - 1999 годы их стоимость увеличилась в десятки и даже сотни раз. То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту но не стали. Причины я привел выше//)
Не вистрелила, так як була з самого початку задумана як "прихватизація",
те саме із "продажем землі"
Нет. Не согласен. Задумка, ещё раз повторюсь, была правильная но не сработала в наших условиях в силу ряда уже озвученных мною причин. А с землёй всё будет совершенно по-другому:
во-первых, люди уже почувствовали вкус лёгких денег сдавая землю в аренду, во-вторых с лихих девяностых прошло уже почти 30 лет и кое-какие изменения в сознании людей произошли. Так что за копейки, как ваучеры, пай точно не продадут! Будут держать до последнего//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:59

  flyman написав:Тут можна прости привести приклад "ваучерної приватизації" коли роздрерибанили державну власність, з байками про "ефективного приватного власника".
Зараз подібні байки "продамо землю і заживем як в Америці".

Да не заживем мы как в Америке, т. к. права собственности у нас не священная корова, как в США. Еще раз, речь идет о возможности продать землю, которая находится в частной собственности. Всего лишь 6 стран мира не имеют свободного рынка земли: Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина. В т. ч. поэтому мы страна четвертого мира. Даже московия продвинулась дальше нас. А лично я, за то, чтобы в Украину зашел Западный инвестор в т. ч. и за свободную продажу земли. А то монополизировали Украину олигархи и пьют нашу кровь. Посмотрите на Польшу, которая в 1991 году была в худшем положении, чем мы. Лет 50 нам догонять. Да не могут быть все предпринимателями, это нормально. Только около 5% могут что-то генерировать. Так во всем мире. Кто-то обязательно потеряет. Мы уже 71 год проходили эксперимент уравниловки, ничем хорошим не закончилось.
Да, и на счет державної власності на землю. Нынешним крупным агрохолдингам конечно не выгодный рынок земли, т. к. они получают сверхприбыли получая дотации от государства и платят копейки за аренду частной и государственной земли. Прикрываясь популистическими лозунгам, которые вы озвучиваете.
Востаннє редагувалось reus в Пон 13 кві, 2020 19:06, всього редагувалось 2 разів.
reus
 
Повідомлень: 3423
З нами з: 21.03.12
Подякував: 229 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 50625063506450655066>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: es77, prodigy, rubux, user412, Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1748, 1749, 1750
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17490 2204137
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 17:23
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1541731
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 81365
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.