пресса
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Судя по всему антибениного закона не будет, транша тоже, значит что, эмиссия ?
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:36
Так произошла странная вещь - где-то читал, что 80 процентов предприятий, купленных в результаты той ваучерной приватизации, просто растворились в течение нескольких лет без следов. Были ваучеры, была приватизация, были предприятия. И вдруг зеро полное.
Как тут стать миллионером ?
Тут можно даже список привести - удачных бенефициаров той ваучерной приватизации, они все на слуху. )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:37
Вся страна будет плясать под дудку одного воровитого олигарха и превращаться в Венесуэлу? Тогда Майдан-3 начнется.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 13 кві, 2020 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:37
Кто сказал, что не будет? Блин, да надоели эти всепропальщики на ветке. Будет. Другой вопрос, что с большой долей вероятности его пойдут отбивать в суды. Но это процесс небыстрый и, вероятно, возиться с Беней придётся уже кому-то после Зе. Или за это время найдут компромиссный вариант какой-то. Но то, что Приват он не вернёт - вопрос решённый.
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:46
Почему не примут, имхо, должны принять, схема развода, со времен Михаила Чечетова не менялась, закон примут обязательно, деньги дадут, через время понятно закон отменят, транш к этому времени освоят. В принципе ничего страшного.
Хотя вряд ли один-два миллиарда транша спасёт нас от эмиссии
Там такие суммы летят из бюджета из-за карантина и не только из-за карантина, выплаты большие в этом году.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:47
не вистрелила, так як була з самого початку задумана як "прихватизація",
те саме із "продажем землі"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:50
А произошло всё это по причине всё тех же особенностей нашего населения 90% которого, если не больше, просто не привыкло думать и принимать ответственные решения и ваучеры или продавали за копейки или тупо отдавали за бутылку водки потому что пойти в центр, где принимали заявки на участие в конкурсе по приватизации того или иного предприятия - это для постсоветского человека было слишком сложно, чем и воспользовались более сообразительные люди скупив наши предприятия за гроши и просто пустив большинство из них на металлолом так как ни денег ни желания инвестировать у них просто не было, как и опыта//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:55
Нет. Не согласен. Задумка, ещё раз повторюсь, была правильная но не сработала в наших условиях в силу ряда уже озвученных мною причин. А с землёй всё будет совершенно по-другому:
во-первых, люди уже почувствовали вкус лёгких денег сдавая землю в аренду, во-вторых с лихих девяностых прошло уже почти 30 лет и кое-какие изменения в сознании людей произошли. Так что за копейки, как ваучеры, пай точно не продадут! Будут держать до последнего//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:59
Да не заживем мы как в Америке, т. к. права собственности у нас не священная корова, как в США. Еще раз, речь идет о возможности продать землю, которая находится в частной собственности. Всего лишь 6 стран мира не имеют свободного рынка земли: Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина. В т. ч. поэтому мы страна четвертого мира. Даже московия продвинулась дальше нас. А лично я, за то, чтобы в Украину зашел Западный инвестор в т. ч. и за свободную продажу земли. А то монополизировали Украину олигархи и пьют нашу кровь. Посмотрите на Польшу, которая в 1991 году была в худшем положении, чем мы. Лет 50 нам догонять. Да не могут быть все предпринимателями, это нормально. Только около 5% могут что-то генерировать. Так во всем мире. Кто-то обязательно потеряет. Мы уже 71 год проходили эксперимент уравниловки, ничем хорошим не закончилось.
Да, и на счет державної власності на землю. Нынешним крупным агрохолдингам конечно не выгодный рынок земли, т. к. они получают сверхприбыли получая дотации от государства и платят копейки за аренду частной и государственной земли. Прикрываясь популистическими лозунгам, которые вы озвучиваете.
Востаннє редагувалось reus в Пон 13 кві, 2020 19:06, всього редагувалось 2 разів.
|