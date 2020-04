Додано: Пон 13 кві, 2020 18:59

asti написав: flyman написав: asti написав: Ваучерная приватизация не выстрелила из-за низкой культуры населениям: правовой, инвестиционной, управленческой и так далее, а вообще-то идея была правильная. Посмотрите на стоимость акций американских корпораций - Эппл, Майкрософт, Макдональдс и так далее с момента ваучерной приватизации, а это 1993 - 1999 годы их стоимость увеличилась в десятки и даже сотни раз. То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту но не стали. Причины я привел выше//) Ваучерная приватизация не выстрелила из-за низкой культуры населениям: правовой, инвестиционной, управленческой и так далее, а вообще-то идея была правильная. Посмотрите на стоимость акций американских корпораций - Эппл, Майкрософт, Макдональдс и так далее с момента ваучерной приватизации, а это 1993 - 1999 годы их стоимость увеличилась в десятки и даже сотни раз. То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту но не стали. Причины я привел выше//) Не вистрелила, так як була з самого початку задумана як "прихватизація",

те саме із "продажем землі" Не вистрелила, так як була з самого початку задумана як "прихватизація",те саме із "продажем землі" Нет. Не согласен. Задумка, ещё раз повторюсь, была правильная но не сработала в наших условиях в силу ряда уже озвученных мною причин. А с землёй всё будет совершенно по-другому:

во-первых, люди уже почувствовали вкус лёгких денег сдавая землю в аренду, во-вторых с лихих девяностых прошло уже почти 30 лет и кое-какие изменения в сознании людей произошли. Так что за копейки, как ваучеры, пай точно не продадут! Будут держать до последнего//) Нет. Не согласен. Задумка, ещё раз повторюсь, была правильная но не сработала в наших условиях в силу ряда уже озвученных мною причин. А с землёй всё будет совершенно по-другому:во-первых, люди уже почувствовали вкус лёгких денег сдавая землю в аренду, во-вторых с лихих девяностых прошло уже почти 30 лет и кое-какие изменения в сознании людей произошли. Так что за копейки, как ваучеры, пай точно не продадут! Будут держать до последнего//)

