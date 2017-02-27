asti написав:Ваучерная приватизация не выстрелила из-за низкой культуры населениям: правовой, инвестиционной, управленческой и так далее, а вообще-то идея была правильная. Посмотрите на стоимость акций американских корпораций - Эппл, Майкрософт, Макдональдс и так далее с момента ваучерной приватизации, а это 1993 - 1999 годы их стоимость увеличилась в десятки и даже сотни раз. То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту но не стали. Причины я привел выше//)
Не вистрелила, так як була з самого початку задумана як "прихватизація", те саме із "продажем землі"
Нет. Не согласен. Задумка, ещё раз повторюсь, была правильная но не сработала в наших условиях в силу ряда уже озвученных мною причин. А с землёй всё будет совершенно по-другому: во-первых, люди уже почувствовали вкус лёгких денег сдавая землю в аренду, во-вторых с лихих девяностых прошло уже почти 30 лет и кое-какие изменения в сознании людей произошли. Так что за копейки, как ваучеры, пай точно не продадут! Будут держать до последнего//)
халва, халва, халва...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Лидер фракции слуг в Раде Давид Арахамия отжигает о банковском законе :
"Все вменяемые партии понимают, что этот закон не самый конституционный, но если положить на весы то, что это условие получения транша - надо идти на это условие. Мы понимаем, что в законе много норм, которые с большой вероятностью не пройдут конституционный суд и будут им отменены, но мы предупредили об этом МВФ"
Это его грузинский юмор против нашего Коломойского (еврейского)юмора....
flyman написав:Тут можна прости привести приклад "ваучерної приватизації" коли роздрерибанили державну власність, з байками про "ефективного приватного власника". Зараз подібні байки "продамо землю і заживем як в Америці".
Да не заживем мы как в Америке, т. к. права собственности у нас не священная корова, как в США. Еще раз, речь идет о возможности продать землю, которая находится в частной собственности. Всего лишь 6 стран мира не имеют свободного рынка земли: Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина. В т. ч. поэтому мы страна четвертого мира. Даже московия продвинулась дальше нас. А лично я, за то, чтобы в Украину зашел Западный инвестор в т. ч. и за свободную продажу земли. А то монополизировали Украину олигархи и пьют нашу кровь. Посмотрите на Польшу, которая в 1991 году была в худшем положении, чем мы. Лет 50 нам догонять. Да не могут быть все предпринимателями, это нормально. Только около 5% могут что-то генерировать. Так во всем мире. Кто-то обязательно потеряет. Мы уже 71 год проходили эксперимент уравниловки, ничем хорошим не закончилось.
Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз... Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора. Весело буде по-любому
athena1 написав:Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз... Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора. Весело буде по-любому
Ошибаетесь, агрохолдинги уже лет пять как непротив и поддерживают. Наконец-то мороки по оформлению земли со временем для них будет меньше, да и появится открытая возможность прикупить зепли из госрезерва на аукционах (именно она интересна в основном, а не паи пересичных).
Никому особо ничего другого пока платить не придется, ибо агрохолдинги\трейдеры это не только земля, а в первую очередь инфраструктура (!!!): элеваторы, логистика, перевалка. Именно поэтому все они уже давно вкладывают в это основные ресурсы. Если у вас только земля - вы мелкая сошка и при необходимости вас просто задушат, особенно если вы сильно завязаны на конкретный регион географически.
Вітаю, порівнювати ситуацію у нас і запоребриком абсолютно не правильно. У нас є проблеми через тимчасову зупинку певних сегментів економіки та через зменшення деяких статей експорту через зупинку більшості економіки в ЄС. А в московії є справжній ахтунг через падіння цін на нафту-газ і значне скорочення імпорту. Адже по нафті діють серйозні санкції США щодо Роснєфті, а газ нафіг нікому не потрібен, його не тільки в Україні на два сезони, в Європі закачали не менше. Їх ЗВР на фоні (у співвідношенні) зовнішніх (особливо гарантованих) боргів ще менші ніж у нас. Банківська система там перевантаженна кредитами нафтогазовому сектору у звязку з неможливістю позичати за кордоном через ті ж санкції. Тому, там справді хочуть все на вірус списати, якого, офіційно, пару тисяч випадкі в і то тільки в Москві, всі інші "чисті". Це ще один дзвіночок нашим депозитчикам їх дочок (нагадаю, що про Альфу писав ще на початку березня). Хоча, може Альфу зараз Пінчук купить у друзів зі Львова. Не просто ж так він скинув "Кредит Дніпро".
Вітаю, Оресте про банки РФ и Украины: "У Вас своя свадьба ......у нас своя!"(c) тени исчезают в полдень
не считаю, что банки Украины (не один) не сильнее банков первой пол-сотни РФ. у нас спишут на вирус/мировой кризис, вообще мне без разницы по какой причине (или без причин) банк накроется медным тазом, или если не накроется, то предложит забрать вклад в гривне ( с потерей 4-4,5%) на курсе (или больше)
я две недели ждал пока Пивденный раздобудет где-то доллары (не хотел брать вклад в гривне или евро)-потеря 3-4%
про Альфу пока много слухов...подождем фактов
80% моих вкладов до ноября/декабря, т.е. наблюдаю с покорном за ситуацией (я никак не могу повлиять )
п.с. деньги от МВФ срочно и за любые условия
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
asti написав:Ваучерная приватизация не выстрелила из-за низкой культуры населениям: правовой, инвестиционной, управленческой и так далее, а вообще-то идея была правильная. Посмотрите на стоимость акций американских корпораций - Эппл, Майкрософт, Макдональдс и так далее с момента ваучерной приватизации, а это 1993 - 1999 годы их стоимость увеличилась в десятки и даже сотни раз. То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту но не стали. Причины я привел выше//)
не в ту степь(с) Свадьба в Малиновке
вас наверно еще не было в 92/93? никто не собирался оставлять народу предприятия и делать народ собственником заводов/пароходов (к тому же многие предприятия отжали и без ваучеров)
наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие-бред куда наши люди могли вложить? продавали -1 ваучер-1 бутылка водки, это да
когда раздавали ваучеры-народу сказали, что заводы/фабрики будут получать прибыль, а держатели ваучеров дивиденды...но заводы остановились (некоторые умышленно остановили), дальше известно что сделали с ваучерами
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Игорь написав:Grey001 у тех, кто выходит с продажей. Или это вопрос со звездочкой ? Вы знаете кто продает ?
А я не знаю... Знал бы - не спрашивал. Но ходят слухи, что одна госструктура сливает, а вторая - выкупает... А на таком слабом рынке такое вполне возможно. Но не факт, что так и есть. Самому интересно...