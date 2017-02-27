reus написав:

flyman написав: Тут можна прости привести приклад "ваучерної приватизації" коли роздрерибанили державну власність, з байками про "ефективного приватного власника".

Зараз подібні байки "продамо землю і заживем як в Америці". Тут можна прости привести приклад "ваучерної приватизації" коли, з байками про "ефективного приватного власника".Зараз подібні байки "продамо землю і заживем як в Америці".

Да не заживем мы как в Америке, т. к. права собственности у нас не священная корова, как в США. Еще раз, речь идет о возможности продать землю, которая находится в частной собственности. Всего лишь 6 стран мира не имеют свободного рынка земли: Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина. В т. ч. поэтому мы страна четвертого мира. Даже московия продвинулась дальше нас. А лично я, за то, чтобы в Украину зашел Западный инвестор в т. ч. и за свободную продажу земли. А то монополизировали Украину олигархи и пьют нашу кровь. Посмотрите на Польшу, которая в 1991 году была в худшем положении, чем мы. Лет 50 нам догонять. Да не могут быть все предпринимателями, это нормально. Только около 5% могут что-то генерировать. Так во всем мире. Кто-то обязательно потеряет. Мы уже 71 год проходили эксперимент уравниловки, ничем хорошим не закончилось.