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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50645065506650675068>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 216
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:32

  freeze написав:
  asti написав:То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту


Так произошла странная вещь - где-то читал, что 80 процентов предприятий, купленных в результаты той ваучерной приватизации, просто растворились в течение нескольких лет без следов. Были ваучеры, была приватизация, были предприятия. И вдруг зеро полное.
Как тут стать миллионером ?
Тут можно даже список привести - удачных бенефициаров той ваучерной приватизации, они все на слуху. )))


в Одессе было 26 крупнейших предприятий, которые входили в 150 самых крупных в Украине, к 2002 году из них существовало только 3

т.е. управились за 10 лет

при том , что эти предприятия были не ВПК
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:35

  kbadoo написав:
  athena1 написав:Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз...
Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора.
Весело буде по-любому


Ошибаетесь, агрохолдинги уже лет пять как непротив и поддерживают. Наконец-то мороки по оформлению земли со временем для них будет меньше, да и появится открытая возможность прикупить зепли из госрезерва на аукционах (именно она интересна в основном, а не паи пересичных).

Никому особо ничего другого пока платить не придется, ибо агрохолдинги\трейдеры это не только земля, а в первую очередь инфраструктура (!!!): элеваторы, логистика, перевалка. Именно поэтому все они уже давно вкладывают в это основные ресурсы. Если у вас только земля - вы мелкая сошка и при необходимости вас просто задушат, особенно если вы сильно завязаны на конкретный регион географически.

Так державну ж і не будуть продавати!І мороки менше не стане при квоті в 100 га (чи навіть 1000 га). А от конкуренція з боку заходу для них - серпом по я...м :lol:
Востаннє редагувалось athena1 в Пон 13 кві, 2020 19:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:35

  athena1 написав:Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз...
Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора.
Весело буде по-любому

Ні великі ні маленькі агрохолдинги ні дрібні фермери не зацікавлені в вільному ринку землі з участю інозмеців. Зараз вони отримують надприбутки, сплачуючи дрібязкову орендну плату та імітуючи конкуренцію на ринку оренди у "міжсобойчиках".
На отримані надприбутки виконуєть фінансування карманних політиків, СМІ, коррупція правоохоронної системи.
Відкриття вільного ринку землі означає смерть наявної звязки олігархів та істеблішменту і повне переформатування політичної системи.
Прийнята редакція закону про землю ніяк цю проблему не вирішує, 100 Га в руки -це курам на сміх, хотіли закон про землю ? отримайте і дваайте нам обіцяне кред итне бабло а олігархи як "доїли" свої сотні тисяч Га так і продовжать це робити.
Як-би хотіли зробити щось корисне для людей та держави то замість того щоб розпайовувати землю та роздавати її людям з яких 99% обробляти її не зможуть могли виставити землі колишніх колгоспів в оренду десь так на 7 років і допустити до оренди взагалі всіх: Китайців, арабів, США, Європу і т.п.
І землі залишалась-би в державній владі і доходи від оренди були-б такі що їх вистачило-би і на високі зарплати медиках/вчителям і на дороги і на багато всього іншого. І це дійсно було-б ринкових механізмом.
А зараз у нас суворе середньовіччя -невелика купка людей загрібає собі весь прибуток та "башляє" гроші політикам/СМІ/правоохоронцям щоб ця ситуація зберігалась якомога довше під лознгами "не дамо розікратсти нашу землю"
Прикол в тому що бабло вони отримують з тієї землі як зі своєї, але вони її не купляли, вони роздали її темним селянам з надією викупити занедорого а покищо вже третій десяток років отримують фінрезультат від експлуатації тієї землі у свій карман.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:36

  athena1 написав:
  edvardd написав:
  athena1 написав:edvardd
Чуйка?)

пресса

Я про Піню)

и я про него...
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:38

  es77 написав:
  athena1 написав:Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз...
Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора.
Весело буде по-любому

Ні великі ні маленькі агрохолдинги ні дрібні фермери не зацікавлені в вільному ринку землі з участю інозмеців. Зараз вони отримують надприбутки, сплачуючи дрібязкову орендну плату та імітуючи конкуренцію на ринку оренди у "міжсобойчиках".
На отримані надприбутки виконуєть фінансування карманних політиків, СМІ, коррупція правоохоронної системи.
Відкриття вільного ринку землі означає смерть наявної звязки олігархів та істеблішменту і повне переформатування політичної системи.
Прийнята редакція закону про землю ніяк цю проблему не вирішує, 100 Га в руки -це курам на сміх, хотіли закон про землю ? отримайте і дваайте нам обіцяне кред итне бабло а олігархи як "доїли" свої сотні тисяч Га так і продовжать це робити.
Як-би хотіли зробити щось корисне для людей та держави то замість того щоб розпайовувати землю та роздавати її людям з яких 99% обробляти її не зможуть могли виставити землі колишніх колгоспів в оренду десь так на 7 років і допустити до оренди взагалі всіх: Китайців, арабів, США, Європу і т.п.
І землі залишалась-би в державній владі і доходи від оренди були-б такі що їх вистачило-би і на високі зарплати медиках/вчителям і на дороги і на багато всього іншого. І це дійсно було-б ринкових механізмом.
А зараз у нас суворе середньовіччя -невелика купка людей загрібає собі весь прибуток та "башляє" гроші політикам/СМІ/правоохоронцям щоб ця ситуація зберігалась якомога довше під лознгами "не дамо розікратсти нашу землю"
Прикол в тому що бабло вони отримують з тієї землі як зі своєї, але вони її не купляли, вони роздали її темним селянам з надією викупити занедорого а покищо вже третій десяток років отримують фінрезультат від експлуатації тієї землі у свій карман.

Так і я про це. На Львівщині є пару "Маркізів -Карабасів". Куплять для футбольноі команди форму, церкві щось дадуть, роздадуть трохи бабла місцевій владі і "правоохоронця" і все ок!
Іноземці для них - зайві витрати.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:39

"Каждой твари ..."

  prodigy написав:про банки РФ и Украины:
"У Вас своя свадьба ......у нас своя!"(c)

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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:39

  asti написав: пойти в центр, где принимали заявки на участие в конкурсе по приватизации того или иного предприятия


простите, устал читать ваш детский лепет

про конкурс на главу АМПУ -собрали 20 самых умных, один них победил всех во всех конкурсах, но победителем стал тот, кто в личной беседе перемог

все в а*иге от таких конкурсов, поднялся скандал, Криклию пришлось давать заднюю

https://www.unian.net/economics/other/10949972-posle-karantina-proydet-povtornyy-konkurs-na-glavu-ampu-krikliy.html
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:41

  Grey001 написав:
  Игорь написав:Grey001 у тех, кто выходит с продажей. Или это вопрос со звездочкой ? Вы знаете кто продает ?

А я не знаю... Знал бы - не спрашивал. Но ходят слухи, что одна госструктура сливает, а вторая - выкупает...
А на таком слабом рынке такое вполне возможно.
Но не факт, что так и есть. Самому интересно...

Я не обладаю такой информацией. Все возможно. Слухи это хорошо. Если пролистать сегодняшний день, то мы начинаем безбожно печатать гривну, продаем всю землю инопланетянам, не возвращаем Коломойскому банк и не получаем транш. Все это слухи. Давайте более предметно поговорим при наличии какой-либо официальной информации.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:42

  холява написав:
  freeze написав:Лидер фракции слуг в Раде Давид Арахамия отжигает о банковском законе :

"Все вменяемые партии понимают, что этот закон не самый конституционный, но если положить на весы то, что это условие получения транша - надо идти на это условие.
Мы понимаем, что в законе много норм, которые с большой вероятностью не пройдут конституционный суд и будут им отменены, но мы предупредили об этом МВФ" :lol:


Это его грузинский юмор против нашего Коломойского (еврейского)юмора....


он такой грузин...как ***** украинец
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2006, дефицит пересмотреного бюджета 298,4 млрд гривен. Или $11 млрд по текущему курсу. МВФ нальет такую сумму? Сомневаюсь. А займут ли на внешнем рынке ее под адекватные проценты? Сомневаюсь. Это фактически размер всех гривнедепо физиков, если я точно помню порядок цифр.

К концу года курс 30 будет за счастье.
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