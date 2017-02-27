Додано: Пон 13 кві, 2020 19:35

athena1 написав: Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз...

Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора.

Весело буде по-любому Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз...Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора.Весело буде по-любому

Ні великі ні маленькі агрохолдинги ні дрібні фермери не зацікавлені в вільному ринку землі з участю інозмеців. Зараз вони отримують надприбутки, сплачуючи дрібязкову орендну плату та імітуючи конкуренцію на ринку оренди у "міжсобойчиках".На отримані надприбутки виконуєть фінансування карманних політиків, СМІ, коррупція правоохоронної системи.Відкриття вільного ринку землі означає смерть наявної звязки олігархів та істеблішменту і повне переформатування політичної системи.Прийнята редакція закону про землю ніяк цю проблему не вирішує, 100 Га в руки -це курам на сміх, хотіли закон про землю ? отримайте і дваайте нам обіцяне кред итне бабло а олігархи як "доїли" свої сотні тисяч Га так і продовжать це робити.Як-би хотіли зробити щось корисне для людей та держави то замість того щоб розпайовувати землю та роздавати її людям з яких 99% обробляти її не зможуть могли виставити землі колишніх колгоспів в оренду десь так на 7 років і допустити до оренди взагалі всіх: Китайців, арабів, США, Європу і т.п.І землі залишалась-би в державній владі і доходи від оренди були-б такі що їх вистачило-би і на високі зарплати медиках/вчителям і на дороги і на багато всього іншого. І це дійсно було-б ринкових механізмом.А зараз у нас суворе середньовіччя -невелика купка людей загрібає собі весь прибуток та "башляє" гроші політикам/СМІ/правоохоронцям щоб ця ситуація зберігалась якомога довше під лознгами "не дамо розікратсти нашу землю"Прикол в тому що бабло вони отримують з тієї землі як зі своєї, але вони її не купляли, вони роздали її темним селянам з надією викупити занедорого а покищо вже третій десяток років отримують фінрезультат від експлуатації тієї землі у свій карман.