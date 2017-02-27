asti написав:То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту
Так произошла странная вещь - где-то читал, что 80 процентов предприятий, купленных в результаты той ваучерной приватизации, просто растворились в течение нескольких лет без следов. Были ваучеры, была приватизация, были предприятия. И вдруг зеро полное. Как тут стать миллионером ? Тут можно даже список привести - удачных бенефициаров той ваучерной приватизации, они все на слуху. )))
в Одессе было 26 крупнейших предприятий, которые входили в 150 самых крупных в Украине, к 2002 году из них существовало только 3
т.е. управились за 10 лет
при том , что эти предприятия были не ВПК
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
athena1 написав:Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз... Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора. Весело буде по-любому
Ошибаетесь, агрохолдинги уже лет пять как непротив и поддерживают. Наконец-то мороки по оформлению земли со временем для них будет меньше, да и появится открытая возможность прикупить зепли из госрезерва на аукционах (именно она интересна в основном, а не паи пересичных).
Никому особо ничего другого пока платить не придется, ибо агрохолдинги\трейдеры это не только земля, а в первую очередь инфраструктура (!!!): элеваторы, логистика, перевалка. Именно поэтому все они уже давно вкладывают в это основные ресурсы. Если у вас только земля - вы мелкая сошка и при необходимости вас просто задушат, особенно если вы сильно завязаны на конкретный регион географически.
Так державну ж і не будуть продавати!І мороки менше не стане при квоті в 100 га (чи навіть 1000 га). А от конкуренція з боку заходу для них - серпом по я...м
Востаннє редагувалось athena1 в Пон 13 кві, 2020 19:35, всього редагувалось 2 разів.
athena1 написав:Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз... Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора. Весело буде по-любому
Ні великі ні маленькі агрохолдинги ні дрібні фермери не зацікавлені в вільному ринку землі з участю інозмеців. Зараз вони отримують надприбутки, сплачуючи дрібязкову орендну плату та імітуючи конкуренцію на ринку оренди у "міжсобойчиках". На отримані надприбутки виконуєть фінансування карманних політиків, СМІ, коррупція правоохоронної системи. Відкриття вільного ринку землі означає смерть наявної звязки олігархів та істеблішменту і повне переформатування політичної системи. Прийнята редакція закону про землю ніяк цю проблему не вирішує, 100 Га в руки -це курам на сміх, хотіли закон про землю ? отримайте і дваайте нам обіцяне кред итне бабло а олігархи як "доїли" свої сотні тисяч Га так і продовжать це робити. Як-би хотіли зробити щось корисне для людей та держави то замість того щоб розпайовувати землю та роздавати її людям з яких 99% обробляти її не зможуть могли виставити землі колишніх колгоспів в оренду десь так на 7 років і допустити до оренди взагалі всіх: Китайців, арабів, США, Європу і т.п. І землі залишалась-би в державній владі і доходи від оренди були-б такі що їх вистачило-би і на високі зарплати медиках/вчителям і на дороги і на багато всього іншого. І це дійсно було-б ринкових механізмом. А зараз у нас суворе середньовіччя -невелика купка людей загрібає собі весь прибуток та "башляє" гроші політикам/СМІ/правоохоронцям щоб ця ситуація зберігалась якомога довше під лознгами "не дамо розікратсти нашу землю" Прикол в тому що бабло вони отримують з тієї землі як зі своєї, але вони її не купляли, вони роздали її темним селянам з надією викупити занедорого а покищо вже третій десяток років отримують фінрезультат від експлуатації тієї землі у свій карман.
athena1 написав:Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз... Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора. Весело буде по-любому
Ні великі ні маленькі агрохолдинги ні дрібні фермери не зацікавлені в вільному ринку землі з участю інозмеців. Зараз вони отримують надприбутки, сплачуючи дрібязкову орендну плату та імітуючи конкуренцію на ринку оренди у "міжсобойчиках". На отримані надприбутки виконуєть фінансування карманних політиків, СМІ, коррупція правоохоронної системи. Відкриття вільного ринку землі означає смерть наявної звязки олігархів та істеблішменту і повне переформатування політичної системи. Прийнята редакція закону про землю ніяк цю проблему не вирішує, 100 Га в руки -це курам на сміх, хотіли закон про землю ? отримайте і дваайте нам обіцяне кред итне бабло а олігархи як "доїли" свої сотні тисяч Га так і продовжать це робити. Як-би хотіли зробити щось корисне для людей та держави то замість того щоб розпайовувати землю та роздавати її людям з яких 99% обробляти її не зможуть могли виставити землі колишніх колгоспів в оренду десь так на 7 років і допустити до оренди взагалі всіх: Китайців, арабів, США, Європу і т.п. І землі залишалась-би в державній владі і доходи від оренди були-б такі що їх вистачило-би і на високі зарплати медиках/вчителям і на дороги і на багато всього іншого. І це дійсно було-б ринкових механізмом. А зараз у нас суворе середньовіччя -невелика купка людей загрібає собі весь прибуток та "башляє" гроші політикам/СМІ/правоохоронцям щоб ця ситуація зберігалась якомога довше під лознгами "не дамо розікратсти нашу землю" Прикол в тому що бабло вони отримують з тієї землі як зі своєї, але вони її не купляли, вони роздали її темним селянам з надією викупити занедорого а покищо вже третій десяток років отримують фінрезультат від експлуатації тієї землі у свій карман.
Так і я про це. На Львівщині є пару "Маркізів -Карабасів". Куплять для футбольноі команди форму, церкві щось дадуть, роздадуть трохи бабла місцевій владі і "правоохоронця" і все ок! Іноземці для них - зайві витрати.
Игорь написав:Grey001 у тех, кто выходит с продажей. Или это вопрос со звездочкой ? Вы знаете кто продает ?
А я не знаю... Знал бы - не спрашивал. Но ходят слухи, что одна госструктура сливает, а вторая - выкупает... А на таком слабом рынке такое вполне возможно. Но не факт, что так и есть. Самому интересно...
Я не обладаю такой информацией. Все возможно. Слухи это хорошо. Если пролистать сегодняшний день, то мы начинаем безбожно печатать гривну, продаем всю землю инопланетянам, не возвращаем Коломойскому банк и не получаем транш. Все это слухи. Давайте более предметно поговорим при наличии какой-либо официальной информации.
freeze написав:Лидер фракции слуг в Раде Давид Арахамия отжигает о банковском законе :
"Все вменяемые партии понимают, что этот закон не самый конституционный, но если положить на весы то, что это условие получения транша - надо идти на это условие. Мы понимаем, что в законе много норм, которые с большой вероятностью не пройдут конституционный суд и будут им отменены, но мы предупредили об этом МВФ"
Это его грузинский юмор против нашего Коломойского (еврейского)юмора....
он такой грузин...как ***** украинец
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Alex2006, дефицит пересмотреного бюджета 298,4 млрд гривен. Или $11 млрд по текущему курсу. МВФ нальет такую сумму? Сомневаюсь. А займут ли на внешнем рынке ее под адекватные проценты? Сомневаюсь. Это фактически размер всех гривнедепо физиков, если я точно помню порядок цифр.