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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:47
Zebra написав:
Alex2006, дефицит пересмотреного бюджета 298,4 млрд гривен. Или $11 млрд по текущему курсу. МВФ нальет такую сумму? Сомневаюсь. А займут ли на внешнем рынке ее под адекватные проценты? Сомневаюсь. Это фактически размер всех гривнедепо физиков, если я точно помню порядок цифр.
К концу года курс 30 будет за счастье.
к концу года курс может быть и 27-28 (если зажмут ликвидность),
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 19:50
prodigy написав: Zebra написав:
Alex2006, дефицит пересмотреного бюджета 298,4 млрд гривен. Или $11 млрд по текущему курсу. МВФ нальет такую сумму? Сомневаюсь. А займут ли на внешнем рынке ее под адекватные проценты? Сомневаюсь. Это фактически размер всех гривнедепо физиков, если я точно помню порядок цифр.
К концу года курс 30 будет за счастье.
к концу года курс может быть и 27-28 (если зажмут ликвидность),
Если забьют на выполнения бюджета, тогда да.
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Zebra
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Додано: Пон 13 кві, 2020 19:57
prodigy написав: Zebra написав:
Alex2006, дефицит пересмотреного бюджета 298,4 млрд гривен. Или $11 млрд по текущему курсу. МВФ нальет такую сумму? Сомневаюсь. А займут ли на внешнем рынке ее под адекватные проценты? Сомневаюсь. Это фактически размер всех гривнедепо физиков, если я точно помню порядок цифр.
К концу года курс 30 будет за счастье.
к концу года курс может быть и 27-28 (если зажмут ликвидность),
Официальный или рыночный?
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BIGor
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:00
athena1 написав: kbadoo написав: athena1 написав:
Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз...
Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора.
Весело буде по-любому
Ошибаетесь, агрохолдинги уже лет пять как непротив и поддерживают. Наконец-то мороки по оформлению земли со временем для них будет меньше, да и появится открытая возможность прикупить зепли из госрезерва на аукционах (именно она интересна в основном, а не паи пересичных).
Никому особо ничего другого пока платить не придется, ибо агрохолдинги\трейдеры это не только земля, а в первую очередь инфраструктура (!!!): элеваторы, логистика, перевалка. Именно поэтому все они уже давно вкладывают в это основные ресурсы. Если у вас только земля - вы мелкая сошка и при необходимости вас просто задушат, особенно если вы сильно завязаны на конкретный регион географически.
Так державну ж і не будуть продавати!І мороки менше не стане при квоті в 100 га (чи навіть 1000 га). А от конкуренція з боку заходу для них - серпом по я...м
Державну будут продавать через 5 или 7 лет если мне не изменяет память (уже не помню какую финально версию приняли, но даже если норма исключена - ее введут со временем). Квоты также будут увеличиваться со временем. "Конкуренция з боку заходу"
- риторически назовите топовых трейдеров запада, которых у нас нет еще?!...
Вопрос земли давно уже скорее чисто политический. Все эти рассуждения про незаинтересованность\заинтересованность и "надприбутки" это десткий лепет мамкиных диванных теоретиков. На расстановку сил на агро рынке особого влияния иметь не будет - в аргосекторе борьба не за землю последние 5 лет.
Справедливости ради, стоит заметить что негатива дополнительного он им все же принесет - в виде поднятия налога на землю (в том или ином виде) и ударит по маржинальности. Это явление является логичным следующим шагом после либерализации, но это уже средне-дальне срочная перспектива.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:19
Какой лепет?!
Я в 1998 году, когда приватизация уже практически закончилась пошел и вложил свой и ещё несколько купленных за копейки ваучеров в какое-то наше местное АТП или базу в пригороде Кропивницкого, я уже точно не помню. Так вот, вложил я значит, а в 2002 году у меня этот пакет акций выкупили за 400 долларов - вроде мелочь, а прибыль была по деньгам около 500%. //)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:40
Zebra написав: dima_beleb написав: 75stasstas75 написав:
Если транша не будет - прийдется запускать эмиссию, а Смолий, ну стал бы он панику разгонять заявлениями что будут печатать, курс бы тут же улетел за 40
а не лучше запустить экономику вместо эмиссии?
Экономику уже не один год запускают на падающем количественно трудоспособном населении.
Сьогодні дивився статистику перших місяців цього року! Це жуть! Вимирання йде шаленими темпами! І трудоспособного і пенсіонерів!
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:46
Есть пример укрречфлота по привтизации, выкупили недавно по 100 грн. пакет акций. у владельцев + грн. 50 проценов за 20 лет.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:50
Striker написав: uaprofi написав:
Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
Покупаю доллар как средство для сбережения накоплений. Были бы ещё большие суммы - купил бы ещё и золото. Доллары держу пока только на текущих счетах, так что мне последнее не грозит.
Да золото б’є максимуми!!! 1762 долари за унцію!!! Вже важко і пригадати коли таке було! Купівля вже по 55 за грам!!! Цікаво Ден скинув свій об’єм чи тримає?! Якщо тримає, то при реалізації нині буде в большом плюсє! Думаю до Великодня буде 1800...
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:54
Moneta написав: juristkostya написав: ruvex написав:
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
как раз практика показала, что если в условиях депозита прямо указан возможность частичного снятия в любой момент - его возвращают даже в стрёмные периоды.
Тем более возвращают с текущих.
бугага
недавно закончившиеся не возвращали а тут какое-то "частичное снятие"
гарантировано вернут вам только бумагу, а все остальное риск! за 2% годовых - глупый риск. правильные пацаны получали 40% за год в валюте.
Це костя юрист, місцевий унікум! Його практика стабільно відрізняється від прийнятої! Цікаво його заправку вже закрили чи на підході!
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:58
juristkostya написав: Moneta"[quote="4932165:ruvex написав:
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
как раз практика показала, что если в условиях депозита прямо указан возможность частичного снятия в любой момент - его возвращают даже в стрёмные периоды.
Тем более возвращают с текущих.
бугага
недавно закончившиеся не возвращали а тут какое-то "частичное снятие"
[/quote]
конкретно ПУМБ мне исправно выдавал досрочно и в 2008, и пару недель назад.[/quote]
А ну да... Якщо вам видавали, то бєзусловно так роблять всі банки!!! Рівень окремих кость юристів викликає питання - ну, навіщо кость заходить на фінансовий форум?! Тим більше, що ГБО тут вже не обговорюють!!! Ну, чай з Васею з Рівного показали приклад, що можна і без них!
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