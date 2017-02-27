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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5065506650675068

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 216
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
27
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:00

Аналитики банка Citi увидели позитив для украинских гособлигаций на фоне прогресса в переговорах с МВФ

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/citi-porekomendoval-investoram-pokupat-ukrainskie-bondy
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:02

  Qwerty написав:
  Striker написав:
  uaprofi написав:Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?

Покупаю доллар как средство для сбережения накоплений. Были бы ещё большие суммы - купил бы ещё и золото. Доллары держу пока только на текущих счетах, так что мне последнее не грозит.

Да золото б’є максимуми!!! 1762 долари за унцію!!! Вже важко і пригадати коли таке було! Купівля вже по 55 за грам!!! Цікаво Ден скинув свій об’єм чи тримає?! Якщо тримає, то при реалізації нині буде в большом плюсє! Думаю до Великодня буде 1800...

Кто такой Дэн?))
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:04

  uaprofi написав:
  flyman написав:
  uaprofi написав:Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?

закордонний паспор можна спалити?


ну как понимаю - он вполне сейчас катит как удостоверение личности

но все страны с которыми граничит Украина вроде как закрыли границы (вроде только в Беларусь можно вьехать? )
но наши погранцы вроде как даже в Беларусь не выпускают?
теперь чтобы выехать нужно как в совке быть водителем типа "Совтрансавто"?
вот и вопрос зачем валюта - если находясь в Украине за неё ничего не купишь?

Кордони вроді як закрили, кому потрібно вроді як спокійно виїздять куди хочуть! На кордоні жвавий рух в обидва боки! Просто немає смисла їхати туди, де теж карантин! Після Великодня всі почнуть повертатися в країни з яких прибули!
Qwerty
 
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