uaprofi написав:Дамы и Господа! объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете) Ведь выехать из Украины фактически не возможно... Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
Покупаю доллар как средство для сбережения накоплений. Были бы ещё большие суммы - купил бы ещё и золото. Доллары держу пока только на текущих счетах, так что мне последнее не грозит.
Да золото б’є максимуми!!! 1762 долари за унцію!!! Вже важко і пригадати коли таке було! Купівля вже по 55 за грам!!! Цікаво Ден скинув свій об’єм чи тримає?! Якщо тримає, то при реалізації нині буде в большом плюсє! Думаю до Великодня буде 1800...
uaprofi написав:Дамы и Господа! объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете) Ведь выехать из Украины фактически не возможно... Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
закордонний паспор можна спалити?
ну как понимаю - он вполне сейчас катит как удостоверение личности
но все страны с которыми граничит Украина вроде как закрыли границы (вроде только в Беларусь можно вьехать? ) но наши погранцы вроде как даже в Беларусь не выпускают? теперь чтобы выехать нужно как в совке быть водителем типа "Совтрансавто"? вот и вопрос зачем валюта - если находясь в Украине за неё ничего не купишь?
Кордони вроді як закрили, кому потрібно вроді як спокійно виїздять куди хочуть! На кордоні жвавий рух в обидва боки! Просто немає смисла їхати туди, де теж карантин! Після Великодня всі почнуть повертатися в країни з яких прибули!