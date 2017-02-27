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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5066506750685069>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 217
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:00

Аналитики банка Citi увидели позитив для украинских гособлигаций на фоне прогресса в переговорах с МВФ

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/citi-porekomendoval-investoram-pokupat-ukrainskie-bondy
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:02

  Qwerty написав:
  Striker написав:
  uaprofi написав:Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?

Покупаю доллар как средство для сбережения накоплений. Были бы ещё большие суммы - купил бы ещё и золото. Доллары держу пока только на текущих счетах, так что мне последнее не грозит.

Да золото б’є максимуми!!! 1762 долари за унцію!!! Вже важко і пригадати коли таке було! Купівля вже по 55 за грам!!! Цікаво Ден скинув свій об’єм чи тримає?! Якщо тримає, то при реалізації нині буде в большом плюсє! Думаю до Великодня буде 1800...

Кто такой Дэн?))
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:04

  uaprofi написав:
  flyman написав:
  uaprofi написав:Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?

закордонний паспор можна спалити?


ну как понимаю - он вполне сейчас катит как удостоверение личности

но все страны с которыми граничит Украина вроде как закрыли границы (вроде только в Беларусь можно вьехать? )
но наши погранцы вроде как даже в Беларусь не выпускают?
теперь чтобы выехать нужно как в совке быть водителем типа "Совтрансавто"?
вот и вопрос зачем валюта - если находясь в Украине за неё ничего не купишь?

Кордони вроді як закрили, кому потрібно вроді як спокійно виїздять куди хочуть! На кордоні жвавий рух в обидва боки! Просто немає смисла їхати туди, де теж карантин! Після Великодня всі почнуть повертатися в країни з яких прибули!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:40

  Striker написав:
  Qwerty написав:Да золото б’є максимуми!!! 1762 долари за унцію!!! Вже важко і пригадати коли таке було! Купівля вже по 55 за грам!!! Цікаво Ден скинув свій об’єм чи тримає?! Якщо тримає, то при реалізації нині буде в большом плюсє! Думаю до Великодня буде 1800...

Кто такой Дэн?))

Самый богатый лендлорд на форуме :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:48

  Игорь написав:
Аналитики банка Citi увидели позитив для украинских гособлигаций на фоне прогресса в переговорах с МВФ

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/citi-porekomendoval-investoram-pokupat-ukrainskie-bondy

ТАК ЧТО Ж, ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ?
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:50

  Zebra написав:
  Qwerty написав:
  Libo написав:Умные люди правильно говорят - сейчас невозможно понять, как лучше сохранить "сбережения"... Точнее сказать - как сбересь "эквивалент покупстельной способности"...
И я тоже не знаю.
Пока верю в "кеш". Американский...


Плюс еще золото, серебро и 20 соток. Лучше гектар. Я лично хочу гектаров сто.
:idea:

Золото - 1732!!! Ну, а 100 гектарів не проблема... 150 тисяч доларів і вони твої, тільки їх же обробляти треба! А ти в цьому, м’яко кажучи, не спєц! Краще бери в оренду ставочок гектарів на 40... Рибка, раки, зона відпочинку... І подалі від всяких вірусів!

Скільки в середньому по Україні треба платити за рік податків якщо просто купити землю 100 гектарів і нічого не робити з нею?[/quote]
Ви не можете просто купити... Треба заключити договори оренди з селянами або купити весь майновий комплекс з правом передачі прав... І все рівно вам крім податків прийдеться платити власникам землі за паї! Це абсолютно різні суми як по регіонам так і по господарствам!
Ну і який резон брати землю і нічого з нею не робити?! Тоді вона заросте бур’янами! Це теж саме як брати авто під таксування і поставити його в гараж!
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:57

  сірий написав:
  Игорь написав:
Аналитики банка Citi увидели позитив для украинских гособлигаций на фоне прогресса в переговорах с МВФ

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/citi-porekomendoval-investoram-pokupat-ukrainskie-bondy

ТАК ЧТО Ж, ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ?

Ждите летом по 23 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:04

  Qwerty написав:Ви не можете просто купити... Треба заключити договори оренди з селянами або купити весь майновий комплекс з правом передачі прав... І все рівно вам крім податків прийдеться платити власникам землі за паї! Це абсолютно різні суми як по регіонам так і по господарствам!
Ну і який резон брати землю і нічого з нею не робити?! Тоді вона заросте бур’янами! Це теж саме як брати авто під таксування і поставити його в гараж!


Я маю на увазі, якщо відкриють ринок землі - купити 100 гектарів дозволених по 40 тысяч грн на гектар як інвестиція. Скільки кожний рік потрібно платити податків за володіння землею?

Перспективи оренди, та інші види діяльності на ній поки що опустимо.
Zebra
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1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:19

kbadoo А чому Ви вважаєте, що тільки топові трейдери зайдуть?
Я свого часу не захотів інвестувати через "оренду".
І якби не певні сімейні обставини купив би землю в тій же Польші, Словаччині. Мав такий проект.
Причому 100 га вистачило б з головою.
Хоча причина багато в чому була не тільки в неможливості купити.
athena1
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:21

  Zebra написав:
  Qwerty написав:Ви не можете просто купити... Треба заключити договори оренди з селянами або купити весь майновий комплекс з правом передачі прав... І все рівно вам крім податків прийдеться платити власникам землі за паї! Це абсолютно різні суми як по регіонам так і по господарствам!
Ну і який резон брати землю і нічого з нею не робити?! Тоді вона заросте бур’янами! Це теж саме як брати авто під таксування і поставити його в гараж!


Я маю на увазі, якщо відкриють ринок землі - купити 100 гектарів дозволених по 40 тысяч грн на гектар як інвестиція. Скільки кожний рік потрібно платити податків за володіння землею?

Перспективи оренди, та інші види діяльності на ній поки що опустимо.

Думаю, що ціна спочатку зросте. потім падатиме. І устаканиться за 2-3 роки. Навряд чи це буде серйозна інвестиція.
Хіба що під унікальний проект, наприклад
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