RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5066506750685069

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 217
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  athena1 написав:Хіба що під унікальний проект, наприклад

Вирощування коноплi :)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5988
З нами з: 11.04.12
Подякував: 351 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Закон не принимают, транш не дают, доллар ...падает. Алегархе не могут удачно слить свою полторашку
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3336
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:28

  athena1 написав:
  Zebra написав:
  Qwerty написав:Ви не можете просто купити... Треба заключити договори оренди з селянами або купити весь майновий комплекс з правом передачі прав... І все рівно вам крім податків прийдеться платити власникам землі за паї! Це абсолютно різні суми як по регіонам так і по господарствам!
Ну і який резон брати землю і нічого з нею не робити?! Тоді вона заросте бур’янами! Це теж саме як брати авто під таксування і поставити його в гараж!


Я маю на увазі, якщо відкриють ринок землі - купити 100 гектарів дозволених по 40 тысяч грн на гектар як інвестиція. Скільки кожний рік потрібно платити податків за володіння землею?

Перспективи оренди, та інші види діяльності на ній поки що опустимо.

Думаю, що ціна спочатку зросте. потім падатиме. І устаканиться за 2-3 роки. Навряд чи це буде серйозна інвестиція.
Хіба що під унікальний проект, наприклад

В сусідній Польщі скільки зараз коштує гектар? Приблизно $10 тысяч. В Україні експерти кажуть, що в районі $1500. Куди ще падати?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8017
З нами з: 21.09.12
Подякував: 767 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Я маю на увазі, якщо відкриють ринок землі - купити 100 гектарів дозволених по 40 тысяч грн на гектар як інвестиція. Скільки кожний рік потрібно платити податків за володіння землею?

Это местный налог, ставку надо уточнять в соответствующем местном совете либо в местной ГНИ. Макс размер - 1% от нормативной оценки в год.
Нормативную оценку можно узнать через сайт Геокадастра по кадастровому номеру участка.
juristkostya
 
Повідомлень: 2633
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:40

  athena1 написав:kbadoo А чому Ви вважаєте, що тільки топові трейдери зайдуть?
Я свого часу не захотів інвестувати через "оренду".
І якби не певні сімейні обставини купив би землю в тій же Польші, Словаччині. Мав такий проект.
Причому 100 га вистачило б з головою.
Хоча причина багато в чому була не тільки в неможливості купити.


На мой вопрос вы себе не ответили, ну да ладно. Уже все кто хотел давно зашли, остальные (аналогичные Вам игроки по 100га и даже по 1 тыс.га) погоды на этом рынке не делают и уже не будут - разве что государство кардинально перекроит правила игры, но это нам уже скорее всего не светит в силу исторического развития.
kbadoo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 07.11.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:40

абсолютно різні суми як по регіонам так і по господарствам!
Ну і який резон брати землю і нічого з нею не робити?! Тоді вона заросте бур’янами! Це теж саме як брати авто під таксування і поставити його в гараж![/quote]

Я маю на увазі, якщо відкриють ринок землі - купити 100 гектарів дозволених по 40 тысяч грн на гектар як інвестиція. Скільки кожний рік потрібно платити податків за володіння землею?

Перспективи оренди, та інші види діяльності на ній поки що опустимо.[/quote]
Думаю, що ціна спочатку зросте. потім падатиме. І устаканиться за 2-3 роки. Навряд чи це буде серйозна інвестиція.
Хіба що під унікальний проект, наприклад[/quote]
В сусідній Польщі скільки зараз коштує гектар? Приблизно $10 тысяч. В Україні експерти кажуть, що в районі $1500. Куди ще падати?[/quote]


А сколько в Польше доплачивают из Евросоюза за гектар,знаете?
Это доплаты от государства за 2018 год....каждый год растет ставка доплаты..
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articl ... -20182019/
komant733
 
Повідомлень: 198
З нами з: 07.03.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:45

  Shustoff написав:
  сірий написав:ТАК ЧТО Ж, ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ?

Ждите летом по 23 :mrgreen:

ААБИДНАА ДАА, ТОЛЬКА ПА 27.3 ВЗЯЛ, АПЯТЬ СДАВАЙ. Йойййй
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1645
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1895 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5066506750685069
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, liliya_logical, safonovstanislav, Shustoff, Vint і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1748, 1749, 1750
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17492 2204502
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 21:28
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1541765
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 81378
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
КРИЗИС 2020 (70)
13.04.2020 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.