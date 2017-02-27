Вирощування коноплi
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Закон не принимают, транш не дают, доллар ...падает. Алегархе не могут удачно слить свою полторашку
Размер имеет значение.
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:28
В сусідній Польщі скільки зараз коштує гектар? Приблизно $10 тысяч. В Україні експерти кажуть, що в районі $1500. Куди ще падати?
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это местный налог, ставку надо уточнять в соответствующем местном совете либо в местной ГНИ. Макс размер - 1% от нормативной оценки в год.
Нормативную оценку можно узнать через сайт Геокадастра по кадастровому номеру участка.
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:40
На мой вопрос вы себе не ответили, ну да ладно. Уже все кто хотел давно зашли, остальные (аналогичные Вам игроки по 100га и даже по 1 тыс.га) погоды на этом рынке не делают и уже не будут - разве что государство кардинально перекроит правила игры, но это нам уже скорее всего не светит в силу исторического развития.
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:40
абсолютно різні суми як по регіонам так і по господарствам!
Ну і який резон брати землю і нічого з нею не робити?! Тоді вона заросте бур’янами! Це теж саме як брати авто під таксування і поставити його в гараж![/quote]
Я маю на увазі, якщо відкриють ринок землі - купити 100 гектарів дозволених по 40 тысяч грн на гектар як інвестиція. Скільки кожний рік потрібно платити податків за володіння землею?
Перспективи оренди, та інші види діяльності на ній поки що опустимо.[/quote]
Думаю, що ціна спочатку зросте. потім падатиме. І устаканиться за 2-3 роки. Навряд чи це буде серйозна інвестиція.
Хіба що під унікальний проект, наприклад[/quote]
В сусідній Польщі скільки зараз коштує гектар? Приблизно $10 тысяч. В Україні експерти кажуть, що в районі $1500. Куди ще падати?[/quote]
А сколько в Польше доплачивают из Евросоюза за гектар,знаете?
Это доплаты от государства за 2018 год....каждый год растет ставка доплаты..
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:45
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