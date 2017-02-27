Zebra написав:Нормативную оценку можно узнать через сайт Геокадастра по кадастровому номеру участка.
Спасибо за информацию - весьма полезно! Не подскажете - на сайте стоимость 115 тыс., а в договоре аренды от 2017 г. - около 27 тыс. (с учетом индексации за 2015 г.). При этом арендная плата высчитывается по формуле НО х 3.997 х 1.756 х 0.04 и составляет 7435 грн. в год (так арендатор и платит все эти годы). Значит ли это, что если НО повысилась более, чем в 4 раза, то примерно на эту же величину должен был увеличиться размер арендной платы? Неужели дурят тещу - почтенную женщину 80-ти лет?
Zebra написав:Нормативную оценку можно узнать через сайт Геокадастра по кадастровому номеру участка.
Спасибо за информацию - весьма полезно! Не подскажете - на сайте стоимость 115 тыс., а в договоре аренды от 2017 г. - около 27 тыс. (с учетом индексации за 2015 г.). При этом арендная плата высчитывается по формуле НО х 3.997 х 1.756 х 0.04 и составляет 7435 грн. в год (так арендатор и платит все эти годы). Значит ли это, что если НО повысилась более, чем в 4 раза, то примерно на эту же величину должен был увеличиться размер арендной платы? Неужели дурят тещу - почтенную женщину 80-ти лет?
первым делом, разберитесь, о какой НО идёт речь в договоре: НО может быть как у конкретного участка, так и средняя НО пашни по области. И то и другое официальные значения, но используются для разных целей. Если вы убедитесь, что речь об одной и той же НО - я бы посмотрел договор на предмет, кто обязан инициировать пересмотр арендной платны в связи с изменением НО. Возможно, мониторинг этих изменений возложен на собственника.
ruvex написав:Разница есть в том, для чего и где складировать.
Для того, чтобы не гривна. Бакс - СКВ. Гривна - не СКВ. Где складировать - вопрос второй. Гривну вообще складировать нельзя, её надо тратить. Короче, вёл я к тому, что беготня по обменникам при подскоке на 50 коп вверх - не мой вид спорта. Не понимаю как на этом можно зарабатывать. Для того, чтобы это всё хоть как-то можно было назвать заработком, надо пачки от 10К иметь и гонять туда-сюда. Этим либо профессионально заниматься, либо не заниматься вообще.
Zebra написав:Нормативную оценку можно узнать через сайт Геокадастра по кадастровому номеру участка.
Спасибо за информацию - весьма полезно! Не подскажете - на сайте стоимость 115 тыс., а в договоре аренды от 2017 г. - около 27 тыс. (с учетом индексации за 2015 г.). При этом арендная плата высчитывается по формуле НО х 3.997 х 1.756 х 0.04 и составляет 7435 грн. в год (так арендатор и платит все эти годы). Значит ли это, что если НО повысилась более, чем в 4 раза, то примерно на эту же величину должен был увеличиться размер арендной платы? Неужели дурят тещу - почтенную женщину 80-ти лет?
индексация учитывается для налогов и аренды, правда для разных типов земель разные года и коэф. так что все зависит. Договор заключали два субъекта и сами определели порядок расчета, значит НО 27к тогда ее устраивала (на момент заключения она могла быть и не проведена еще или была действительно ниже).
juristkostya написав:первым делом, разберитесь, о какой НО идёт речь в договоре: НО может быть как у конкретного участка, так и средняя НО пашни по области. И то и другое официальные значения, но используются для разных целей. Если вы убедитесь, что речь об одной и той же НО - я бы посмотрел договор на предмет, кто обязан инициировать пересмотр арендной платны в связи с изменением НО. Возможно, мониторинг этих изменений возложен на собственника.
я думаю бухгалтер все это дело должен мониторить, и просчитывать. На оценку он запрос дает, ему присылают , калькулятор в руки и вуаля.
Спасибо! Почитал Договор аренды - у Сторон есть право пересмотра арендной платы не чаще 1 раза в год. Также глянул судебную практику: если собственник не инициировал пересмотр - арендатор платит сумму по Договору. Думаю, самое правильное заказать НДО через сайт Геокадастра и если цена действительно так выросла - предложить арендатору подписать доп. соглашение. Или в суд...
Востаннє редагувалось Anadonta в Пон 13 кві, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз.
kbadoo написав:индексация учитывается для налогов и аренды, правда для разных типов земель разные года и коэф. так что все зависит. Договор заключали два субъекта и сами определели порядок расчета, значит НО 27к тогда ее устраивала (на момент заключения она могла быть и не проведена еще или была действительно ниже).
Оценка делаеться раз в год, в год заключения договора. а не ее устраивала или не устраивала))
athena1 написав:kbadoo А чому Ви вважаєте, що тільки топові трейдери зайдуть? Я свого часу не захотів інвестувати через "оренду". І якби не певні сімейні обставини купив би землю в тій же Польші, Словаччині. Мав такий проект. Причому 100 га вистачило б з головою. Хоча причина багато в чому була не тільки в неможливості купити.
негромадянам ЄС не продають
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Anadonta написав:Спасибо за информацию - весьма полезно! Не подскажете - на сайте стоимость 115 тыс., а в договоре аренды от 2017 г. - около 27 тыс. (с учетом индексации за 2015 г.). При этом арендная плата высчитывается по формуле НО х 3.997 х 1.756 х 0.04 и составляет 7435 грн. в год (так арендатор и платит все эти годы). Значит ли это, что если НО повысилась более, чем в 4 раза, то примерно на эту же величину должен был увеличиться размер арендной платы? Неужели дурят тещу - почтенную женщину 80-ти лет?
Судячи з оцінки, то землі десь 4Га. На Полтавщині за таку ділянку сплачують близько 20тис. в рік. У мене НГО на сайті і в договорі практично не відрізняється. Такі великі розбіжності під великим питанням.
Востаннє редагувалось stryzhko в Пон 13 кві, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:первым делом, разберитесь, о какой НО идёт речь в договоре: НО может быть как у конкретного участка, так и средняя НО пашни по области. И то и другое официальные значения, но используются для разных целей. Если вы убедитесь, что речь об одной и той же НО - я бы посмотрел договор на предмет, кто обязан инициировать пересмотр арендной платны в связи с изменением НО. Возможно, мониторинг этих изменений возложен на собственника.
я думаю бухгалтер все это дело должен мониторить, и просчитывать. На оценку он запрос дает, ему присылают , калькулятор в руки и вуаля.
я понимаю, что вам хочется так думать. Но пока не вижу документальных подтверждений вашей позиции. Надо изучать ваши конкретные договора.