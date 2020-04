Додано: Пон 13 кві, 2020 23:41

athena1 написав: kbadoo А чому Ви вважаєте, що тільки топові трейдери зайдуть?

Я свого часу не захотів інвестувати через "оренду".

І якби не певні сімейні обставини купив би землю в тій же Польші, Словаччині. Мав такий проект.

Причому 100 га вистачило б з головою.

негромадянам ЄС не продають негромадянам ЄС не продають

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/