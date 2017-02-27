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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5068506950705071>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 217
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:29

  Anadonta написав:
  juristkostya написав:
  Zebra написав:Нормативную оценку можно узнать через сайт Геокадастра по кадастровому номеру участка.


Спасибо за информацию - весьма полезно!
Не подскажете - на сайте стоимость 115 тыс., а в договоре аренды от 2017 г. - около 27 тыс. (с учетом индексации за 2015 г.).
При этом арендная плата высчитывается по формуле НО х 3.997 х 1.756 х 0.04 и составляет 7435 грн. в год (так арендатор и платит все эти годы). Значит ли это, что если НО повысилась более, чем в 4 раза, то примерно на эту же величину должен был увеличиться размер арендной платы?
Неужели дурят тещу - почтенную женщину 80-ти лет? :(

Та же ситуация! На случай если потрут пост переходите в ветку с тем же вопросом и , надеюсь, ответом>> Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

П.С. Если дурят, бухгалтеру за это срок, не? :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:33

  Anadonta написав:
  juristkostya написав:
  Zebra написав:Нормативную оценку можно узнать через сайт Геокадастра по кадастровому номеру участка.


Спасибо за информацию - весьма полезно!
Не подскажете - на сайте стоимость 115 тыс., а в договоре аренды от 2017 г. - около 27 тыс. (с учетом индексации за 2015 г.).
При этом арендная плата высчитывается по формуле НО х 3.997 х 1.756 х 0.04 и составляет 7435 грн. в год (так арендатор и платит все эти годы). Значит ли это, что если НО повысилась более, чем в 4 раза, то примерно на эту же величину должен был увеличиться размер арендной платы?
Неужели дурят тещу - почтенную женщину 80-ти лет? :(

первым делом, разберитесь, о какой НО идёт речь в договоре: НО может быть как у конкретного участка, так и средняя НО пашни по области. И то и другое официальные значения, но используются для разных целей.
Если вы убедитесь, что речь об одной и той же НО - я бы посмотрел договор на предмет, кто обязан инициировать пересмотр арендной платны в связи с изменением НО. Возможно, мониторинг этих изменений возложен на собственника.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:36

  ruvex написав:Разница есть в том, для чего и где складировать.

Для того, чтобы не гривна. Бакс - СКВ. Гривна - не СКВ. Где складировать - вопрос второй. Гривну вообще складировать нельзя, её надо тратить. Короче, вёл я к тому, что беготня по обменникам при подскоке на 50 коп вверх - не мой вид спорта. Не понимаю как на этом можно зарабатывать. Для того, чтобы это всё хоть как-то можно было назвать заработком, надо пачки от 10К иметь и гонять туда-сюда. Этим либо профессионально заниматься, либо не заниматься вообще.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:36

  Anadonta написав:
  juristkostya написав:
  Zebra написав:Нормативную оценку можно узнать через сайт Геокадастра по кадастровому номеру участка.


Спасибо за информацию - весьма полезно!
Не подскажете - на сайте стоимость 115 тыс., а в договоре аренды от 2017 г. - около 27 тыс. (с учетом индексации за 2015 г.).
При этом арендная плата высчитывается по формуле НО х 3.997 х 1.756 х 0.04 и составляет 7435 грн. в год (так арендатор и платит все эти годы). Значит ли это, что если НО повысилась более, чем в 4 раза, то примерно на эту же величину должен был увеличиться размер арендной платы?
Неужели дурят тещу - почтенную женщину 80-ти лет? :(


индексация учитывается для налогов и аренды, правда для разных типов земель разные года и коэф. так что все зависит. Договор заключали два субъекта и сами определели порядок расчета, значит НО 27к тогда ее устраивала (на момент заключения она могла быть и не проведена еще или была действительно ниже).
kbadoo
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  juristkostya написав:первым делом, разберитесь, о какой НО идёт речь в договоре: НО может быть как у конкретного участка, так и средняя НО пашни по области. И то и другое официальные значения, но используются для разных целей.
Если вы убедитесь, что речь об одной и той же НО - я бы посмотрел договор на предмет, кто обязан инициировать пересмотр арендной платны в связи с изменением НО. Возможно, мониторинг этих изменений возложен на собственника.

я думаю бухгалтер все это дело должен мониторить, и просчитывать. На оценку он запрос дает, ему присылают , калькулятор в руки и вуаля.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:39

juristkostya

Спасибо!
Почитал Договор аренды - у Сторон есть право пересмотра арендной платы не чаще 1 раза в год. Также глянул судебную практику: если собственник не инициировал пересмотр - арендатор платит сумму по Договору.
Думаю, самое правильное заказать НДО через сайт Геокадастра и если цена действительно так выросла - предложить арендатору подписать доп. соглашение. Или в суд...
Востаннє редагувалось Anadonta в Пон 13 кві, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kbadoo написав:индексация учитывается для налогов и аренды, правда для разных типов земель разные года и коэф. так что все зависит. Договор заключали два субъекта и сами определели порядок расчета, значит НО 27к тогда ее устраивала (на момент заключения она могла быть и не проведена еще или была действительно ниже).

Оценка делаеться раз в год, в год заключения договора.
а не ее устраивала или не устраивала))
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:41

  athena1 написав:kbadoo А чому Ви вважаєте, що тільки топові трейдери зайдуть?
Я свого часу не захотів інвестувати через "оренду".
І якби не певні сімейні обставини купив би землю в тій же Польші, Словаччині. Мав такий проект.
Причому 100 га вистачило б з головою.
Хоча причина багато в чому була не тільки в неможливості купити.

негромадянам ЄС не продають
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Anadonta написав:Спасибо за информацию - весьма полезно!
Не подскажете - на сайте стоимость 115 тыс., а в договоре аренды от 2017 г. - около 27 тыс. (с учетом индексации за 2015 г.).
При этом арендная плата высчитывается по формуле НО х 3.997 х 1.756 х 0.04 и составляет 7435 грн. в год (так арендатор и платит все эти годы). Значит ли это, что если НО повысилась более, чем в 4 раза, то примерно на эту же величину должен был увеличиться размер арендной платы?
Неужели дурят тещу - почтенную женщину 80-ти лет?

Судячи з оцінки, то землі десь 4Га. На Полтавщині за таку ділянку сплачують близько 20тис. в рік.
У мене НГО на сайті і в договорі практично не відрізняється. Такі великі розбіжності під великим питанням.
Востаннє редагувалось stryzhko в Пон 13 кві, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:43

  vladus17 написав:
  juristkostya написав:первым делом, разберитесь, о какой НО идёт речь в договоре: НО может быть как у конкретного участка, так и средняя НО пашни по области. И то и другое официальные значения, но используются для разных целей.
Если вы убедитесь, что речь об одной и той же НО - я бы посмотрел договор на предмет, кто обязан инициировать пересмотр арендной платны в связи с изменением НО. Возможно, мониторинг этих изменений возложен на собственника.

я думаю бухгалтер все это дело должен мониторить, и просчитывать. На оценку он запрос дает, ему присылают , калькулятор в руки и вуаля.
я понимаю, что вам хочется так думать. Но пока не вижу документальных подтверждений вашей позиции. Надо изучать ваши конкретные договора.
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