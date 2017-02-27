Додано: Пон 13 кві, 2020 23:36

ruvex написав: Разница есть в том, для чего и где складировать. Разница есть в том, для чего и где складировать.

Для того, чтобы не гривна. Бакс - СКВ. Гривна - не СКВ. Где складировать - вопрос второй. Гривну вообще складировать нельзя, её надо тратить. Короче, вёл я к тому, что беготня по обменникам при подскоке на 50 коп вверх - не мой вид спорта. Не понимаю как на этом можно зарабатывать. Для того, чтобы это всё хоть как-то можно было назвать заработком, надо пачки от 10К иметь и гонять туда-сюда. Этим либо профессионально заниматься, либо не заниматься вообще.