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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5068506950705071

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 217
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:47

  vladus17 написав:
  kbadoo написав:индексация учитывается для налогов и аренды, правда для разных типов земель разные года и коэф. так что все зависит. Договор заключали два субъекта и сами определели порядок расчета, значит НО 27к тогда ее устраивала (на момент заключения она могла быть и не проведена еще или была действительно ниже).

Оценка делаеться раз в год, в год заключения договора.
а не ее устраивала или не устраивала))


О какой именно НО мы сейчас говорим- той что в Геокадастре?

Не может быть! Раз в год?! Да ну, может месяц?! А как же тогда огромное количество земли еще не имеет НО...

Если вы про НО, которые "приняли" для договора, то там можно было что угодно написать и зафиксировать, так как стороны вольны определять сами.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:47

stryzhko

Херсонская область - размер участка 6.28 га. В прошлом году выплатили 7 тыс.
Я туда не лезу, но если разрыв настолько ощутим - почему бы не помочь теще восстановить справедливость?
P.S. У знакомого пай около 5.8 га в Николаевской обл. - в 2019 г. арендатор заплатил 24 тыс. грн.
Востаннє редагувалось Anadonta в Пон 13 кві, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:50

  Anadonta написав:juristkostya

Спасибо!
Почитал Договор аренды - у Сторон есть право пересмотра арендной платы не чаще 1 раза в год. Также глянул судебную практику: если собственник не инициировал пересмотр - арендатор платит сумму по Договору.
Думаю, самое правильное заказать НДО через сайт Геокадастра и если цена действительно так выросла - предложить арендатору подписать доп. соглашение. Или в суд...

Вот видите, собственник не инициировал, а арендатор, естественно, не заинтересован. Заказывайте свежую оценку и входите в официальную переписку (письмо с описью и обратным уведолмением на каждый чих). Тут главное методичность в подготовке материалов, и тогда вы отсудитесь успешно.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:57

  komant733 написав:А сколько в Польше доплачивают из Евросоюза за гектар,знаете?
Это доплаты от государства за 2018 год....каждый год растет ставка доплаты..
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articl ... -20182019/
1 Там не платять за володігння землею
2 Там платять за те що на землі щось вирощують(вигодовують)
При чому доплата за вирощування наприклад зернобобових - в межах 50 доларів на гектар....
Інші платежі також в цих межах..

Тому
Купити і отримувати доплату при цьому нічого не роблячи - не вийде
А робити і сплачувати податки з зробленого і отримати назад 1-10% від сплачених податків - приємно.але мало....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:57

  juristkostya написав:
  Anadonta написав:juristkostya

Спасибо!
Почитал Договор аренды - у Сторон есть право пересмотра арендной платы не чаще 1 раза в год. Также глянул судебную практику: если собственник не инициировал пересмотр - арендатор платит сумму по Договору.
Думаю, самое правильное заказать НДО через сайт Геокадастра и если цена действительно так выросла - предложить арендатору подписать доп. соглашение. Или в суд...

Вот видите, собственник не инициировал, а арендатор, естественно, не заинтересован. Заказывайте свежую оценку и входите в официальную переписку (письмо с описью и обратным уведолмением на каждый чих). Тут главное методичность в подготовке материалов, и тогда вы отсудитесь успешно.


Премного благодарен!
Где-то так и думал поступить. Осталось только получить добро от тещи. Вы же знаете наших пенсионеров - их всегда все устраивает...
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Anadonta написав:stryzhko

Херсонская область - размер участка 6.28 га. В прошлом году выплатили 7 тыс.

В Херсонській орендна плата десь у 2,5-3рази менша, ніж в Полтавській. Підозрюю, що в 4 рази більше точно орендарі не платять, але в 1,5-2 рази ціна напевно таки занижена.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Anadonta написав:Осталось только получить добро от тещи. Вы же знаете наших пенсионеров - их всегда все устраивает...
можно сменить тёщу :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Anadonta написав:Херсонская область - размер участка 6.28 га. В прошлом году выплатили 7 тыс.

У меня 1.7Га в Одесской Обл, 7400грн получил за 2019. Договор подписывался в конце 2017го.
Так для статы инфо.

Походу всем платят по +- 7 тыс,вне зависимости от размера участка, чтоб никому обидно не было :mrgreen:
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 14 кві, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:08

  Shustoff написав:Короче, вёл я к тому, что беготня по обменникам при подскоке на 50 коп вверх - не мой вид спорта. Не понимаю как на этом можно зарабатывать. Для того, чтобы это всё хоть как-то можно было назвать заработком, надо пачки от 10К иметь и гонять туда-сюда. Этим либо профессионально заниматься, либо не заниматься вообще.

Причем "заниматься" и "осмысленно", значит иметь подложку из реальной, вне трендовой информации, а не кофейной гущи или видений из хрустального шара. Иначе это мелкая возня с большими амбициями.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:17

  juristkostya написав:
  Anadonta написав:Осталось только получить добро от тещи. Вы же знаете наших пенсионеров - их всегда все устраивает...
можно сменить тёщу :-)


Тоже вариант! Обсужу с супругой... :shock:
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