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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5069507050715072

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 217
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:37

  varlo написав:
  athena1 написав:Хіба що під унікальний проект, наприклад

Вирощування коноплi :)

Конопля (технічна) малоприбуткова
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:39

Zebra Ціна середня. Багато ньюансів...
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:40

  kbadoo написав:
  athena1 написав:kbadoo А чому Ви вважаєте, що тільки топові трейдери зайдуть?
Я свого часу не захотів інвестувати через "оренду".
І якби не певні сімейні обставини купив би землю в тій же Польші, Словаччині. Мав такий проект.
Причому 100 га вистачило б з головою.
Хоча причина багато в чому була не тільки в неможливості купити.


На мой вопрос вы себе не ответили, ну да ладно. Уже все кто хотел давно зашли, остальные (аналогичные Вам игроки по 100га и даже по 1 тыс.га) погоды на этом рынке не делают и уже не будут - разве что государство кардинально перекроит правила игры, но это нам уже скорее всего не светит в силу исторического развития.

питання риторичне... Ринок буде перекроюватись
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:44

  flyman написав:
  athena1 написав:kbadoo А чому Ви вважаєте, що тільки топові трейдери зайдуть?
Я свого часу не захотів інвестувати через "оренду".
І якби не певні сімейні обставини купив би землю в тій же Польші, Словаччині. Мав такий проект.
Причому 100 га вистачило б з головою.
Хоча причина багато в чому була не тільки в неможливості купити.

негромадянам ЄС не продають

Негромадянин ЄС купує як юрособа! :P
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:46

  budivelnik написав:
  komant733 написав:А сколько в Польше доплачивают из Евросоюза за гектар,знаете?
Это доплаты от государства за 2018 год....каждый год растет ставка доплаты..
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articl ... -20182019/
1 Там не платять за володігння землею
2 Там платять за те що на землі щось вирощують(вигодовують)
При чому доплата за вирощування наприклад зернобобових - в межах 50 доларів на гектар....
Інші платежі також в цих межах..

Тому
Купити і отримувати доплату при цьому нічого не роблячи - не вийде
А робити і сплачувати податки з зробленого і отримати назад 1-10% від сплачених податків - приємно.але мало....

Не погоджусь. Купляли ті ж депутати Сейму під горіхові сади. Нічого не вирощували. Через дотаціі. дехто правда потім сів.. :P
athena1
 
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