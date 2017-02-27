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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:37
varlo написав: athena1 написав:
Хіба що під унікальний проект, наприклад
Вирощування коноплi
Конопля (технічна) малоприбуткова
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:39
Zebra Ціна середня. Багато ньюансів...
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:40
kbadoo написав: athena1 написав:kbadoo
А чому Ви вважаєте, що тільки топові трейдери зайдуть?
Я свого часу не захотів інвестувати через "оренду".
І якби не певні сімейні обставини купив би землю в тій же Польші, Словаччині. Мав такий проект.
Причому 100 га вистачило б з головою.
Хоча причина багато в чому була не тільки в неможливості купити.
На мой вопрос вы себе не ответили, ну да ладно. Уже все кто хотел давно зашли, остальные (аналогичные Вам игроки по 100га и даже по 1 тыс.га) погоды на этом рынке не делают и уже не будут - разве что государство кардинально перекроит правила игры, но это нам уже скорее всего не светит в силу исторического развития.
питання риторичне... Ринок буде перекроюватись
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:44
flyman написав: athena1 написав:kbadoo
А чому Ви вважаєте, що тільки топові трейдери зайдуть?
Я свого часу не захотів інвестувати через "оренду".
І якби не певні сімейні обставини купив би землю в тій же Польші, Словаччині. Мав такий проект.
Причому 100 га вистачило б з головою.
Хоча причина багато в чому була не тільки в неможливості купити.
негромадянам ЄС не продають
Негромадянин ЄС купує як юрособа!
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:46
budivelnik написав:
1 Там не платять за володігння землею
2 Там платять за те що на землі щось вирощують(вигодовують)
При чому доплата за вирощування наприклад зернобобових - в межах 50 доларів на гектар....
Інші платежі також в цих межах..
Тому
Купити і отримувати доплату при цьому нічого не роблячи - не вийде
А робити і сплачувати податки з зробленого і отримати назад 1-10% від сплачених податків - приємно.але мало....
Не погоджусь. Купляли ті ж депутати Сейму під горіхові сади. Нічого не вирощували. Через дотаціі. дехто правда потім сів..
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