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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:39
Zebra Ціна середня. Багато ньюансів...
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athena1
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:40
kbadoo написав: athena1 написав:kbadoo
А чому Ви вважаєте, що тільки топові трейдери зайдуть?
Я свого часу не захотів інвестувати через "оренду".
І якби не певні сімейні обставини купив би землю в тій же Польші, Словаччині. Мав такий проект.
Причому 100 га вистачило б з головою.
Хоча причина багато в чому була не тільки в неможливості купити.
На мой вопрос вы себе не ответили, ну да ладно. Уже все кто хотел давно зашли, остальные (аналогичные Вам игроки по 100га и даже по 1 тыс.га) погоды на этом рынке не делают и уже не будут - разве что государство кардинально перекроит правила игры, но это нам уже скорее всего не светит в силу исторического развития.
питання риторичне... Ринок буде перекроюватись
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:44
flyman написав: athena1 написав:kbadoo
А чому Ви вважаєте, що тільки топові трейдери зайдуть?
Я свого часу не захотів інвестувати через "оренду".
І якби не певні сімейні обставини купив би землю в тій же Польші, Словаччині. Мав такий проект.
Причому 100 га вистачило б з головою.
Хоча причина багато в чому була не тільки в неможливості купити.
негромадянам ЄС не продають
Негромадянин ЄС купує як юрособа!
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athena1
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:46
budivelnik написав:
1 Там не платять за володігння землею
2 Там платять за те що на землі щось вирощують(вигодовують)
При чому доплата за вирощування наприклад зернобобових - в межах 50 доларів на гектар....
Інші платежі також в цих межах..
Тому
Купити і отримувати доплату при цьому нічого не роблячи - не вийде
А робити і сплачувати податки з зробленого і отримати назад 1-10% від сплачених податків - приємно.але мало....
Не погоджусь. Купляли ті ж депутати Сейму під горіхові сади. Нічого не вирощували. Через дотаціі. дехто правда потім сів..
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athena1
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Додано: Вів 14 кві, 2020 02:34
из-за падения цена на нефть, может появится спрос на бензиновые или дизельные двигатели? Грузовые, например дизеля. Получается, что электрика будет дороже, если политика европейских стран будет боятся использовать атомную энергию из-за взрыва Чернобыля.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Вів 14 кві, 2020 04:38
proftpd66 написав:
из-за падения цена на нефть, может появится спрос на бензиновые или дизельные двигатели? Грузовые, например дизеля. Получается, что электрика будет дороже, если политика европейских стран будет боятся использовать атомную энергию из-за взрыва Чернобыля.
Нефть не может быть дешёвой. Дешёвая нефть изменит мировой попядок, а самих заправщиков помимо заливки почти бесплатного бензина в бак, ещё и заставит подрабатывать придорожными путанами.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 06:58
Anadonta написав:stryzhko
Херсонская область - размер участка 6.28 га. В прошлом году выплатили 7 тыс.
Я туда не лезу, но если разрыв настолько ощутим - почему бы не помочь теще восстановить справедливость?
P.S. У знакомого пай около 5.8 га в Николаевской обл. - в 2019 г. арендатор заплатил 24 тыс. грн.
4 га Киевская обл. 18 тыс.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 14 кві, 2020 06:58
Zebra написав: proftpd66 написав:
из-за падения цена на нефть, может появится спрос на бензиновые или дизельные двигатели? Грузовые, например дизеля. Получается, что электрика будет дороже, если политика европейских стран будет боятся использовать атомную энергию из-за взрыва Чернобыля.
Нефть не может быть дешёвой. Дешёвая нефть изменит мировой попядок, а самих заправщиков помимо заливки почти бесплатного бензина в бак, ещё и заставит подрабатывать придорожными путанами.
Нет!!! Я категорически против придорожных заправщиков! Ну намного же приятнее- придорожные заправщицы : ))
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Додано: Вів 14 кві, 2020 08:09
Zebra написав: proftpd66 написав:
из-за падения цена на нефть, может появится спрос на бензиновые или дизельные двигатели? Грузовые, например дизеля. Получается, что электрика будет дороже, если политика европейских стран будет боятся использовать атомную энергию из-за взрыва Чернобыля.
Нефть не может быть дешёвой. Дешёвая нефть изменит мировой попядок, а самих заправщиков помимо заливки почти бесплатного бензина в бак, ещё и заставит подрабатывать придорожными путанами.
нефть может быть всякой. История знает как периоды по 20, так и по 120.
Что касается рентабельности электромобилей, то она временно падает.
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