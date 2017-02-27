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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 09:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да, однозначно идем на 30, как обещал один местный загоняла!))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:09
Судя по результатам вчерашнего сборища "слуг", на транши МВФ в скором времени расчитывать не стоит
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Где взять деньги
Пока неясно, за счет чего Минфин собирается финансировать свой антикризисный бюджет.
Министр Сергей Марченко заявил, что новый план построен на предположении, что Украина получит в этом году деньги от МВФ, которыми можно будет оплачивать расходы.
Речь идет о $5-8 млрд, но, во-первых, на них можно рассчитывать только гипотетически: для новой программы МВФ нужно выполнить последнее prior action – так называемый "антиколомойский закон", который столкнулся с беспрецедентным сопротивлением в Верховной Раде.
Во-вторых, даже если Украина получит деньги МВФ, этого не хватит даже чтобы покрыть весь дефицит бюджета. Но этим наши потребности в деньгах не заканчиваются: еще есть более $10 млрд госдолга (часть выплат в гривне, поэтому точная сумма сильно зависит от курса), которые нужно выплатить в этом году.
Согласно плану заимствований Минфина у внешних кредиторов (кроме Фонда это Всемирный банк и ЕС) можно взять около $9 млрд. Еще $12,8 млрд предполагается взять на внутреннем рынке. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году надеялось одолжить правительство Алексея Гончарука.
Кто бы мог одолжить Кабмину такую сумму? В теории, источники есть - точнее, были. Примерно столько Минфин смог собрать на внутреннем рынке в 2019 году. Тогда гривневые ОВГЗ принесли $8,8 млрд (в пересчете по среднегодовому курсу в 25,8 грн/$), половину которых дали нерезиденты, еще примерно $4,7 млрд – облигации в долларах и евро.
Это был беспрецедентный год по популярности украинских гособлигаций: без кризиса, с большими надеждами на новые власти. Сейчас все изменилось: гривневые ОВГЗ перестали пользоваться спросом еще в феврале – в относительно “хорошее” время.
Теперь источников денег у Минфина осталось не так много. Один из очевидных вариантов – НБУ.
Нужно ли регулятору возобновить покупку ОВГЗ для финансирования потребностей бюджета, чего не было с 2015 года – одна из главных экономических дискуссий последних недель. В Совете Нацбанка, который возглавляет Богдан Данилишин, говорят, что нужно. Правление Нацбанка пока всячески этому сопротивляется. "Эффекты от прямого финансирования знакомы тем, кто помнит 90-е", – заявил недавно глава НБУ Яков Смолий, прозрачно намекая на взаимосвязь "печатного станка" и гиперинфляции.
Что об этом думает министр финансов Сергей Марченко? "Это непростой бюджет, - отметил он в эфире Свободы слова Савика Шустера. – Если у нас будут ограниченные возможности для финансирования, будем предпринимать другие радикальные шаги".
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,0500 +0,0710 +0,26%
Востаннє редагувалось varlo в Вів 14 кві, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:24
И что же там за "результаты"?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
О, на наличке пошла попытка загона, будем посмотреть поведуться ли олени
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:35
Межбанк 27,02/27,07
С утра все начиналось очень оптимистично. Продавцов много, покупателей мало.
Но затем вышел Ситибанк. Сначала он смел все офера ниже 27-и, а потом все всё поняли и пошли вверх.
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