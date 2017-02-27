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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5071507250735074>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 217
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:47

МБ 26.95
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

13 квітня долар із ранкових 27,12 - 27,17 гривень просів до 26,98 - 27,02 гривень до кінця торгів - НБУ двічі виходив на ринок, купивши, за спостереженнями учасників міжбанку, 70-95 млн доларів.

Да, однозначно идем на 30, как обещал один местный загоняла!))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:09

Судя по результатам вчерашнего сборища "слуг", на транши МВФ в скором времени расчитывать не стоит
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Где взять деньги

Пока неясно, за счет чего Минфин собирается финансировать свой антикризисный бюджет.

Министр Сергей Марченко заявил, что новый план построен на предположении, что Украина получит в этом году деньги от МВФ, которыми можно будет оплачивать расходы.

Речь идет о $5-8 млрд, но, во-первых, на них можно рассчитывать только гипотетически: для новой программы МВФ нужно выполнить последнее prior action – так называемый "антиколомойский закон", который столкнулся с беспрецедентным сопротивлением в Верховной Раде.

Во-вторых, даже если Украина получит деньги МВФ, этого не хватит даже чтобы покрыть весь дефицит бюджета. Но этим наши потребности в деньгах не заканчиваются: еще есть более $10 млрд госдолга (часть выплат в гривне, поэтому точная сумма сильно зависит от курса), которые нужно выплатить в этом году.

Согласно плану заимствований Минфина у внешних кредиторов (кроме Фонда это Всемирный банк и ЕС) можно взять около $9 млрд. Еще $12,8 млрд предполагается взять на внутреннем рынке. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году надеялось одолжить правительство Алексея Гончарука.

Кто бы мог одолжить Кабмину такую сумму? В теории, источники есть - точнее, были. Примерно столько Минфин смог собрать на внутреннем рынке в 2019 году. Тогда гривневые ОВГЗ принесли $8,8 млрд (в пересчете по среднегодовому курсу в 25,8 грн/$), половину которых дали нерезиденты, еще примерно $4,7 млрд – облигации в долларах и евро.

Это был беспрецедентный год по популярности украинских гособлигаций: без кризиса, с большими надеждами на новые власти. Сейчас все изменилось: гривневые ОВГЗ перестали пользоваться спросом еще в феврале – в относительно “хорошее” время.

Теперь источников денег у Минфина осталось не так много. Один из очевидных вариантов – НБУ.

Нужно ли регулятору возобновить покупку ОВГЗ для финансирования потребностей бюджета, чего не было с 2015 года – одна из главных экономических дискуссий последних недель. В Совете Нацбанка, который возглавляет Богдан Данилишин, говорят, что нужно. Правление Нацбанка пока всячески этому сопротивляется. "Эффекты от прямого финансирования знакомы тем, кто помнит 90-е", – заявил недавно глава НБУ Яков Смолий, прозрачно намекая на взаимосвязь "печатного станка" и гиперинфляции.

Что об этом думает министр финансов Сергей Марченко? "Это непростой бюджет, - отметил он в эфире Свободы слова Савика Шустера. – Если у нас будут ограниченные возможности для финансирования, будем предпринимать другие радикальные шаги".
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... lan-razbor
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:18

  сірий написав:МБ 26.95

Разворот 27.03
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,0500 +0,0710 +0,26%
Востаннє редагувалось varlo в Вів 14 кві, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:24

  antey1969 написав:Судя по результатам вчерашнего сборища "слуг", на транши МВФ в скором времени расчитывать не стоит

И что же там за "результаты"? :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О, на наличке пошла попытка загона, будем посмотреть поведуться ли олени :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:35

Межбанк 27,02/27,07
С утра все начиналось очень оптимистично. Продавцов много, покупателей мало.
Но затем вышел Ситибанк. Сначала он смел все офера ниже 27-и, а потом все всё поняли и пошли вверх.
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