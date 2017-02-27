Додано: Вів 14 кві, 2020 10:11

Где взять деньгиПока неясно, за счет чего Минфин собирается финансировать свой антикризисный бюджет.Министр Сергей Марченко заявил, что новый план построен на предположении, что Украина получит в этом году деньги от МВФ, которыми можно будет оплачивать расходы.Речь идет о $5-8 млрд, но, во-первых, на них можно рассчитывать только гипотетически: для новой программы МВФ нужно выполнить последнее prior action – так называемый "антиколомойский закон", который столкнулся с беспрецедентным сопротивлением в Верховной Раде.Во-вторых, даже если Украина получит деньги МВФ, этого не хватит даже чтобы покрыть весь дефицит бюджета. Но этим наши потребности в деньгах не заканчиваются: еще есть более $10 млрд госдолга (часть выплат в гривне, поэтому точная сумма сильно зависит от курса), которые нужно выплатить в этом году.Согласно плану заимствований Минфина у внешних кредиторов (кроме Фонда это Всемирный банк и ЕС) можно взять около $9 млрд. Еще $12,8 млрд предполагается взять на внутреннем рынке. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году надеялось одолжить правительство Алексея Гончарука.Кто бы мог одолжить Кабмину такую сумму? В теории, источники есть - точнее, были. Примерно столько Минфин смог собрать на внутреннем рынке в 2019 году. Тогда гривневые ОВГЗ принесли $8,8 млрд (в пересчете по среднегодовому курсу в 25,8 грн/$), половину которых дали нерезиденты, еще примерно $4,7 млрд – облигации в долларах и евро.Это был беспрецедентный год по популярности украинских гособлигаций: без кризиса, с большими надеждами на новые власти. Сейчас все изменилось: гривневые ОВГЗ перестали пользоваться спросом еще в феврале – в относительно “хорошее” время.Теперь источников денег у Минфина осталось не так много. Один из очевидных вариантов – НБУ.– одна из главных экономических дискуссий последних недель. В Совете Нацбанка, который возглавляет Богдан Данилишин, говорят, что нужно.Что об этом думает министр финансов Сергей Марченко? "Это непростой бюджет, - отметил он в эфире Свободы слова Савика Шустера. – Если у нас будут ограниченные возможности для финансирования, будем предпринимать другие радикальные шаги".