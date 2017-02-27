RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5071507250735074

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 217
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:36

antey1969
Более того, МВФ уже начал раздавать деньги, пока немного, - утвердил программу безвозвратной помощи 25 беднейшим странам на 500 млн. долларов и попросил у доноров срочно обновить запасы фонда, чтобы "продолжать эффективно работать".
Украины в списке нет, в основном Африка и еще Таджикистан с Афганистаном.
Зато у нас уже бюджет расписали с учетом прямого поступления денег от них. :D

Еще раз - 500 млн. на 25 беднейших стран! У нас ждут минимум 2 млрд. в бюджет страны с олигархами в топ 100 Форбс! :mrgreen:
VALONI
 
Повідомлень: 22
З нами з: 25.04.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:37

  сірий написав:
  сірий написав:МБ 26.95

Разворот 27.03


До конца недели никаких разворотов!
Anadonta
 
Повідомлень: 734
З нами з: 25.11.12
Подякував: 96 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:40

  Alex2006 написав:
  antey1969 написав:Судя по результатам вчерашнего сборища "слуг", на транши МВФ в скором времени расчитывать не стоит

И что же там за "результаты"? :)

Гарант ярился, а "слуги" делали вид, что его слушают.
Результат озвучил Разумков: когда будет проголосован антиколомойский законопроект - неизвестно, но точно не в ближайшее время.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9575
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1102 раз.
Подякували: 2530 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:47

  juristkostya написав:нефть может быть всякой. История знает как периоды по 20, так и по 120.

Бензоколонки всячески будут сопротивляться дешевой нефти. К тому же такой дешевой как сейчас с поправкой на инфляцию или стоимость золота - нефть не была наверное никогда в новой истории мира.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8021
З нами з: 21.09.12
Подякував: 767 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:48

Хорошо идём. :D
27,1155
Striker
 
Повідомлень: 297
З нами з: 15.02.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5071507250735074
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: polyvodav, ЛОБ і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1748, 1749, 1750
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17498 2205388
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2020 10:42
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1541938
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 81479
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.