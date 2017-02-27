antey1969
Более того, МВФ уже начал раздавать деньги, пока немного, - утвердил программу безвозвратной помощи 25 беднейшим странам на 500 млн. долларов и попросил у доноров срочно обновить запасы фонда, чтобы "продолжать эффективно работать".
Украины в списке нет, в основном Африка и еще Таджикистан с Афганистаном.
Зато у нас уже бюджет расписали с учетом прямого поступления денег от них.
Еще раз - 500 млн. на 25 беднейших стран! У нас ждут минимум 2 млрд. в бюджет страны с олигархами в топ 100 Форбс!