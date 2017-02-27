Его оптимизм основывается на полном непонимании происходящего и нежелании вникать.
Ничего, жизнь круто обламывает и не таких оптимистов...
Тем временем на межбанке 27,15/27,20.
Через 10-15 копеек может и Нацбанк выглянуть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:34
Его оптимизм основывается на полном непонимании происходящего и нежелании вникать.
Ничего, жизнь круто обламывает и не таких оптимистов...
Тем временем на межбанке 27,15/27,20.
Через 10-15 копеек может и Нацбанк выглянуть.
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:36
Сейчас рассматриваются два варианта, чтобы уйти от дефолта:
1. "Кипрский" для крупных валютных вкладчиков.
2. Конвертация валютных депозитов в гривну.
Второй, кстати, хотели провести еще в 2008, но тогда Стельмах не поставил свою визу.
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:43
Ну да, время уже показало кто в итоге оказывался прав и кто разбираеться в происходящем, а кто нет
Итого, актуальные вопросы, на которых так и не последовало ответа:
1. Zebra: где обещанные 30+? Месяц прошел
2. Moneta, холява: кто и какими механизмами понижает курс на МБ для определенного покупателя, какова его выгода и чем это плохо для других?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Согласно таблицы от zzzzzz, за 52 дня ОВГЗ-вложения нерезов уменьшились на 14.3 млрд. осталось еще 113,3. если так плавно будут выходить, то 400 дней до полного выхода. Рада вчера 29.5 заложила в среднем по году, то есть более 30 к концу года...Нерезы будут выходить до 15/05/2021?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,2052 +0,2262 +0,84%
Торги по доллару активны к 11 часам. После недолгого превышения предложения валюты - сейчас на торги вышло несколько покупателей, что быстро подтянуло котировки вверх. Идут сделки по лотам до 1 млн долларов. Среди покупателей выделялся все тот же банк с английской родословной. Подробнее о происходящем на валютном рынке и прогноз "Минфина" по курсу на сегодня Вы можете прочитать здесь:
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:47
Если посмотрите, какой курс закладывали в бюджеты последних лет (и курс, который "ожидает бизнес" ), заметите, что он всегда завышен. Целей у этого несколько, но суть одна - прогнозный курс сознательно завышен.
Востаннє редагувалось Alex2006 в Вів 14 кві, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:48
Нет, будет перевложение в новые ОВГЗ когда зайдет транш МВФ и будет их размещение.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
пока они думают-я попробую
основные импортируемые товары в Украине-топливо, газ, транспорт. Нефть газ подешевели и спрос на них упал. Торговцы авто , думаю. тоже не испытывают оптимизм относительно будущих продаж. Эти импортёры снизили спрос на валюту. Аграрии, напротив, тратят её весной. Отчёты за 2019 год уже составлены, но не все АО провели собрания, не утвердили выплату дивидендов учредителям нерезам. Следовательно, есть излишек валюты, который выкупает НБУ и Сити
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Знаю, года три подряд курс был ниже прогноза. Но при этом надо посмотреть, были ли в планах при утверждении бюджета на будущий год такие эмиссии ОВГЗ? Были? я не в курсе
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:56
Все верно, именно так и происходит, что понимают все адекватные люди. Но есть некоторые, кто читает всякие ресурсы вроде страна.юа, где им промывают мозги якобы кто-то умышленно искусственно понижает курс на МБ, чтобы нерезиденты могли вывести баксы по-дешевле. И они искренне верят в эти теории заговора (как и было принято в СССР/России) и распространяют этот бред и на других ресурсах, даже не понимая как это может происходить
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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