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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5075507650775078>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 217
25.01-25.5
6%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
25
27.51-28.0
13%
28
28.01-28.5
11%
23
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
10
больше 30
22%
48
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:05

  Искатель написав:Сейчас рассматриваются два варианта, чтобы уйти от дефолта:
1. "Кипрский" для крупных валютных вкладчиков.
2. Конвертация валютных депозитов в гривну.
Второй, кстати, хотели провести еще в 2008, но тогда Стельмах не поставил свою визу.

А что значит рассматривается?
Зачем?
Что готовятся к плану хозяина дубинского?
Дефолт полный или частичный по всем обязательствам государства и банков?
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 14 кві, 2020 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:09

  Serg-ik написав:
  Alex2006 написав:Сити банк плавно выходит из ОВГЗ
Согласно таблицы от zzzzzz, за 52 дня ОВГЗ-вложения нерезов уменьшились на 14.3 млрд. осталось еще 113,3. если так плавно будут выходить, то 400 дней до полного выхода. Рада вчера 29.5 заложила в среднем по году, то есть более 30 к концу года...Нерезы будут выходить до 15/05/2021?
Через месяц заходить начнут. Не переживайте//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:11

  asti написав:Через месяц заходить начнут. Не переживайте//)

Вы не уточнили куда начнут заходить?
Скорее в местные пабы,чтобы напиться и забыться от горя и потери денег?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:19

  Alex2006 написав:
  Serg-ik написав:
  Alex2006 написав:Сити банк плавно выходит из ОВГЗ

Согласно таблицы от zzzzzz, за 52 дня ОВГЗ-вложения нерезов уменьшились на 14.3 млрд. осталось еще 113,3. если так плавно будут выходить, то 400 дней до полного выхода. Рада вчера 29.5 заложила в среднем по году, то есть более 30 к концу года...Нерезы будут выходить до 15/05/2021?

Нет, будет перевложение в новые ОВГЗ когда зайдет транш МВФ и будет их размещение.

И опять оптимизм - зайдет транш, новые овгз, а если не будет? Ни транша, ни овгз, ни че го? Не я только за конечно, но животные из рады как-то не обнадеживают
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.04.2020........................27,0504
Доллар прибавил 1 копейку.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После традиционного утреннего кофе уверенно пошли вверх. За 25 минут прошли 8 копеек, постояли полчаса в раздумьях и продолжили путь вверх. К 12 выросли еще на 15 копеек, чуть расширив спред. Похоже, что высокой активностью сегодняшние торги не отличаются. Малый прирост средневзвешенного делает появление на рынке регулятора маловероятным.
НБУ вчера выкупил 52.5 млн.
Остатки на коррсчетах немного снизились, оставаясь на весьма высоком уровне.
Снижение произошло за счет увеличения объема суточных сертификатов. Еще чуть-чуть забрала наличка, но уже несущественно, зарплатный сезон подошел к концу. Добавили ликвидности расходы казначейства и интервенция НБУ. В целом, день прошел без существенных движений.

В пятницу объем МБ продолжил снижаться, упав с 395.3 до 329.9. Обороты чистые, но маловато даже для пятницы. Объем операций клиентов также снизился, предложение слегка превышало спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:30

  somilitark написав:
  asti написав:Через месяц заходить начнут. Не переживайте//)
Вы не уточнили куда начнут заходить?
Скорее в местные пабы,чтобы напиться и забыться от горя и потери денег?
Если бы они так часто теряли деньги...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:32

  lejko_vit написав:
  Alex2006 написав:
  Serg-ik написав:Согласно таблицы от zzzzzz, за 52 дня ОВГЗ-вложения нерезов уменьшились на 14.3 млрд. осталось еще 113,3. если так плавно будут выходить, то 400 дней до полного выхода. Рада вчера 29.5 заложила в среднем по году, то есть более 30 к концу года...Нерезы будут выходить до 15/05/2021?

Нет, будет перевложение в новые ОВГЗ когда зайдет транш МВФ и будет их размещение.

И опять оптимизм - зайдет транш, новые овгз, а если не будет? Ни транша, ни овгз, ни че го? Не я только за конечно, но животные из рады как-то не обнадеживают

Ну инстинкт самосохранения должен им помочь принять верное решение :) Если будет дефолт, в стране начнеться такой хаос, что тем депутатам будет же хуже, их просто раскуркулят, как и большинство богатых людей. Пусть почитают историю Аргентины и подумают, а надо ли им потом постоянно жить в страхе за свое богатство и успеют ли они сбежать за границу, сохранив хоть часть "честно нажитого".
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:35

  Serg-ik написав:
  Alex2006 написав:Сити банк плавно выходит из ОВГЗ

Согласно таблицы от zzzzzz, за 52 дня ОВГЗ-вложения нерезов уменьшились на 14.3 млрд. осталось еще 113,3. если так плавно будут выходить, то 400 дней до полного выхода. Рада вчера 29.5 заложила в среднем по году, то есть более 30 к концу года...Нерезы будут выходить до 15/05/2021?


Эрик когда-то говорил, что если начнутся процессы как РФ-98, то нерезы будут выскакивать с адскими дисконтами и по любому курсу. Там тоже телились и ждали спасательный круг МВФ. В итоге МВФ дал гораздо меньше обещанного и понеслась. Надо понимать, что фонды в Украину вложили не последнее, а максимум 1-2% поручений самых рисковых инвесторов. И весь этот риск держится на вере в МВФ и инсайдеров НБУ, который пообещал их спасти.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 14 кві, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,1613 +0,1823 +0,68%
Немного упали.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:42

  Искатель написав:Покрыть дефицит бюджета можно конфисковав все гривнедепо физиков, и то не хватит.

Сейчас рассматриваются два варианта, чтобы уйти от дефолта:
1. "Кипрский" для крупных валютных вкладчиков.
2. Конвертация валютных депозитов в гривну.
Второй, кстати, хотели провести еще в 2008, но тогда Стельмах не поставил свою визу.[/quote]


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