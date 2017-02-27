Додано: Вів 14 кві, 2020 12:35

Serg-ik написав: Alex2006 написав: Сити банк плавно выходит из ОВГЗ Сити банк плавно выходит из ОВГЗ

Согласно таблицы от zzzzzz, за 52 дня ОВГЗ-вложения нерезов уменьшились на 14.3 млрд. осталось еще 113,3. если так плавно будут выходить, то 400 дней до полного выхода. Рада вчера 29.5 заложила в среднем по году, то есть более 30 к концу года...Нерезы будут выходить до 15/05/2021? Согласно таблицы от zzzzzz, за 52 дня ОВГЗ-вложения нерезов уменьшились на 14.3 млрд. осталось еще 113,3. если так плавно будут выходить, то 400 дней до полного выхода. Рада вчера 29.5 заложила в среднем по году, то есть более 30 к концу года...Нерезы будут выходить до 15/05/2021?



Эрик когда-то говорил, что если начнутся процессы как РФ-98, то нерезы будут выскакивать с адскими дисконтами и по любому курсу. Там тоже телились и ждали спасательный круг МВФ. В итоге МВФ дал гораздо меньше обещанного и понеслась. Надо понимать, что фонды в Украину вложили не последнее, а максимум 1-2% поручений самых рисковых инвесторов. И весь этот риск держится на вере в МВФ и инсайдеров НБУ, который пообещал их спасти. Эрик когда-то говорил, что если начнутся процессы как РФ-98, то нерезы будут выскакивать с адскими дисконтами и по любому курсу. Там тоже телились и ждали спасательный круг МВФ. В итоге МВФ дал гораздо меньше обещанного и понеслась. Надо понимать, что фонды в Украину вложили не последнее, а максимум 1-2% поручений самых рисковых инвесторов. И весь этот риск держится на вере в МВФ и инсайдеров НБУ, который пообещал их спасти.

Востаннє редагувалось Moneta в Вів 14 кві, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.